Cháu chuẩn bị nhập học, ông nội 86 tuổi chạy xe đến tặng món quà đặc biệt cùng lời nhắn nhủ rơi nước mắt

Xã hội 13/10/2020 17:12

Câu chuyện ấm lòng của người bạn trẻ khiến cộng đồng mạng bùi ngùi nhớ về ông bà mình. Bài viết này đang được mọi người chia sẻ không ngừng.

Ngoài cha mẹ, ông bà chính là người yêu thương chúng ta nhất. Nhiều giờ qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện ấm lòng của một tân sinh viên kể về ông nội mình khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện được một cô gái trẻ chia sẻ trên Facebook: “Ông nội mình năm nay 86 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn còn đọc và viết sách, chạy xe honda đi lại còn rành hơn mình nữa.

Ông và bà biết mình sắp đi học xa nên ông xuống nhà gửi mình lá thư do ông viết này. Một việc làm nho nhỏ vào ngày mưa mà mình cảm thấy siêu ấm lòng luôn”.

Kèm theo câu chuyện trên, cô gái còn chia sẻ bức thư do ông nội gửi: “Bé Thảo, con đi học Sài Gòn. Ông bà nội thưởng cho con một triệu đồng, nhớ ráng học nha!”.

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Câu chuyện xúc động của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: FB

Được biết, câu chuyện trên do nữ sinh Nguyễn Bùi Hiếu Thảo, sinh năm 2002 tại Bến Tre, vừa nhận giấy báo từ một trường đại học tại TP. HCM chia sẻ.

Những dòng chữ nắn nót của người ông khiến ai đọc cũng ấm lòng. Hầu hết mọi người đều cảm động trước tình cảm của ông bà dành cho cháu. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng khiến nhiều bạn trẻ nhớ về ông bà mình. 

"Trước đi học cũng thế. Nhà ở xa cách trường gần 400km thì phải. Mỗi lần về xong trước khi đi ông rồi bà ngoại cũng cho thêm tiền. Bảo cầm thêm ít tiền phòng thân", M.B kể.

"Ngày ông nội mình còn sống, ông cũng chiều chị em mình lắm. Đi học đại học, lần nào về cũng hỏi thế có thiếu tiền không, ăn uống có đầy đủ không rồi lại cho tiền bảo để cho tiêu thêm", một người dùng mạng bùi ngùi chia sẻ.

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