Lạ lùng chiếc yên xe gắn đinh tán chi chít hệt như lông nhím, dân tình thắc mắc: ‘Vòng 3 khổ chủ làm bằng sắt?’

Xã hội 13/10/2020 15:54

Hình ảnh chiếc yên xe gắn đinh tán chi chít khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng chiếc yên này mang tính thử thách mức độ chịu đựng của con người.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc yên xe gắn đinh tán được cộng đồng mạng chia sẻ không ngừng.

Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng bức ảnh chụp chiếc yên xe máy có đầy đinh tán nhọn hoắt nhìn giống hệt lông nhím cùng chú thích hài hước: “Khi bạn đã chịu nhiều đau khổ đến mức không còn cảm giác gì nữa”. 

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Hình ảnh chiếc yên xe gắn đinh tán gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

Không chỉ vậy, phần đuôi của yên xe còn gắn những chiếc đinh dài đến 4 - 5 phân. Hình ảnh này khiến dân tình không khỏi rùng mình. Nhiều người tự hỏi không biết mục đích của chủ nhân chiếc xe này là gì bởi nhìn thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Trong khi đó, một số người cho rằng có thể chủ nhân chiếc xe làm vậy để tránh bị các con vật cào rách yên xe.

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Dân tình thắc mắc không biết dụng ý của chủ nhân khi làm chiếc yên xe này là gì - Ảnh: FB

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng hiện bức ảnh trên vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

“Nhìn chiếc xe mà tôi còn thấy đau giùm, cho hỏi vòng 3 của chủ xe làm bằng sắt hay gì mà không thấy đau?”, một người dùng mạng xã hội thắc mắc.

“Mình lại nghĩ cái này do bà vợ nào đó đính lên để cho mấy em tiểu tam khỏi ngồi lên xe của chồng mình. Nhìn thôi mà thấy đau rồi”, L.K hài hước bình luận.

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