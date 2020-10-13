Đắk Lắk: Cô giáo dùng thước gỗ đánh nữ sinh lớp 3 thâm tím đùi

Xã hội 13/10/2020 09:53

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cô giáo đánh học sinh bầm tím đùi ở Đắk Lắk. Nạn nhân đang là học sinh lớp 3.

Trao đổi với báo chí, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận tại Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) vừa xảy ra vụ việc cô giáo đánh học sinh bầm tím đùi.

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Cô giáo đánh học sinh bầm tím đùi vì quên mang bảng con, làm bài sơ sài - Ảnh: Internet

Trước đó, vào chiều 12/10, một tài khoản Facebook đã chia sẻ thông tin 1 bé gái bị đánh bầm tím ở vùng đùi. Tài khoản này chia sẻ: “Đây là cháu T.B.T.Đ. (lớp 3B, Trường TH Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cô A.T.T. chủ nhiệm. Chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài. Cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi”. Kèm theo đó, người này còn chia sẻ hình ảnh bé gái bị thương ở phần đùi khiến cộng động mạng bức xúc.

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Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà trường không trình báo với phòng giáo dục, cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, nhà trường không hề báo cáo sự việc này lên Phòng GD - ĐT TP. Buôn Ma Thuột. Phải đến khi thông tin trên được chia sẻ trên mạng xã hội thì phòng giáo dục mới yêu cầu báo cáo. Cũng theo nguồn tin trên, cô giáo và nhà trường đã đến nhà xin lỗi nhưng bà ngoại cháu bé cảm thấy nhà trường chưa xử lý thỏa đáng nên đăng lên Facebook.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Đắk Lắk bạo hành học sinh giáo viên đánh học sinh

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