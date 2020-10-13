Trong lúc đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị đâm nguy kịch. Nghi phạm là một nam thanh niên.

Vào tối 12/10, một người phụ nữ chạy xe máy đang lưu thông đến khu vực xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thì bất ngờ bị đâm nguy kịch.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang chạy trên đường thì bị một nam thanh niên chặn đường, rút dao đâm. Sau khi bị đâm, nạn nhân mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người phụ nữ bị đâm nguy kịch trong lúc đang chạy trên đường - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Điềm Thụy cho biết hiện chính quyền địa phương đã nắm được thông tin. Cơ quan công an hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hồi tháng 7, tại Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc người phụ nữ bị đâm chết trên đường đi chợ. Theo đó, vào sáng 27/7, chị V.A (sinh năm 1979, trú phường Quán Bàu, TP. Vinh) lưu thông đến đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì bị một đối tượng nam đi xe máy màu trắng chặn lại.

Sau đó, đối tượng này lấy một con dao dài giấu trong áo ra đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Chị A. bị đâm tử vong - Ảnh: Internet

Mặc dù chị A. đã ngã ra đường, đối tượng vẫn tiếp tục truy sát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghi phạm trong vụ án là C. (sinh năm 1976, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Được biết, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ghen tuông.

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