Người dân thấy cháu trai đứng một mình nên đã đưa về UBND xã Hòa Xuân. Sau đó, UBND xã Hòa Xuân giao bà TTL - Chủ tịch Hội phụ nữ xã này chăm sóc.

Đồng thời, UBND xã Hòa Xuân liên tục phát đi các thông báo, tìm người thân của cháu trai.

Sau mười ngày UBND xã Hòa Xuân phát đi thông báo, bà N tìm đến chính quyền địa phương, trình bày mình là mẹ của cháu và muốn nhận cháu trai về.

Theo Báo Thanh Niên lí do có sự việc hi hữu này bởi chị Ng. cho rằng cách đây khoảng 4 năm, vợ chồng chị có nhặt được bé trai mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài đường gần bến xe phía bắc Đắk Lắk nên đã nhận về nuôi.

Khoảng 15 giờ ngày 10.10, người dân phát hiện một cháu trai khoảng 4 tuổi bị bỏ rơi bên lề đường tại thôn 1, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột. Sau đó, người dân đã đưa cháu về bàn giao cho Công an xã Hòa Xuân để tìm người thân cho cháu nhưng nhiều ngày liền không có ai đến nhận. Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, chị Ng. không khai báo chính quyền, không làm thủ tục cho cháu. Thời gian gần đây, chị Ng. tìm cách bỏ cháu bé giữa đường với mục đích sau 7 ngày không ai đến nhận, chính quyền địa phương làm giấy tờ cho bé đầy đủ thì mới đến nhận lại.

Ông Y Ni Wa cho biết những thông tin chị Ng. đưa ra chưa rõ ràng. Bởi lẽ, qua xác minh chị Ng. không cung cấp được hình ảnh, căn cứ chứng minh từng nuôi cháu nhỏ. Ngoài ra, qua kiểm tra thông tin chưa chứng minh được chị Ng. tạm trú tại P.Tân Lập. Do đó, UBND xã Hòa Xuân đã giao công an xã vào cuộc xác minh và báo cáo Công an TP.Buôn Ma Thuột để phối hợp làm rõ.

Cũng theo ông Y Ni Wa, ngoài việc xác minh lại nhân thân chị Ng., UBND xã tiếp tục ra thông báo lần 2 về việc tìm thân nhân cho cháu bé. Hiện cháu đang được một cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Xuân chăm sóc chu đáo.