Cháu bé 2 tuổi ở Hài Phòng rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Tiếng mẹ bé gào thét trong tuyệt vọng 'chết rồi, con tôi rơi xuống đất'

Xã hội 30/10/2021 06:05

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green cho biết, sau khi xảy ra sự việc cháu bé rơi từ tầng 9 bệnh viện xuống đất, bệnh viện thực hiện lệnh báo động đỏ, cấp cứu ngay tại bệnh viện sau đó chuyển tuyến sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhưng cháu không qua khỏi.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối 29/10, lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Green (Hải Phòng) xác nhận vụ việc cháu bé rơi từ tầng 9 bệnh viện xuống đất tử nạn.

Cụ thể, vào ngày 18/10, cháu bé T.H.L. (SN 2019, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa nhập viện thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán dính thắng lưỡi.

Đến ngày hôm sau, cháu T.H.L. đã được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi bình thường và được chuyển về nằm tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Ngày 20/10, điều dưỡng có tiêm truyền cho cháu T.H.L. theo chỉ định và mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Lúc này, điều dưỡng có nhắc mẹ cháu để ý trông nom trẻ.

Đến khoảng 16h45 phút cùng ngày, điều dưỡng của bệnh viện nghe tiếng kêu: "Chết rồi, con tôi rơi xuống đất".

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Bệnh viện quốc tế Green (Hải Phòng) - Ảnh: Người Lao Động

Ngay khi nhận thông tin, các bộ phận liên quan của Bệnh viện tập trung tại hiện trường, nơi trẻ rơi từ tầng 9 xuống và thực hiện cấp cứu ngay tại chỗ khoảng 15-20 phút.

Liên quan tới vụ việc, VOV thông tin thêm, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện thực hiện lệnh báo động đỏ, cấp cứu ngay tại bệnh viện sau đó chuyển tuyến sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhưng cháu không qua khỏi.

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Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VOV

"Gia đình bệnh nhân cũng hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đã phối hợp với gia đình và hỗ trợ lo cho cháu. Bệnh viện đã hoàn trả hoàn toàn viện phí trong những ngày cháu nằm viện và phẫu thuật tại bệnh viện đồng thời hỗ trợ thêm một phần để gia đình lo việc cho cháu", vị lãnh đạo nói.

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