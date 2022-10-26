Một người đàn ông ở tỉnh Bình Phước vào thăm rẫy cao su thì bỗng dưng bị một thanh niên đến dùng cuốc đập xe ô tô và đánh chết.
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Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 25/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thị xã Chơn Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân là ông N. V. A. (53 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành).
Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, ông A. điều khiển xe ôtô vào rẫy cao su ở ấp 7, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành. Trong lúc ông A. đang đi kiểm tra vườn thì một nam thanh niên bất ngờ chạy lại dùng cuốc đập liên tiếp vào xe mình.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chứng kiến cảnh tượng trên, ông A. nhanh chóng chạy lại ngăn cản thì bị đối tượng này dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng nhanh rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo của người dân, cơ quan Công an lập tức đến hiện trường và truy tìm đối tượng gây án.