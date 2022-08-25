Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là N.Đ. (24 tuổi, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người dân đi vào lô cao su 417 ở ấp 3, xã Đồng Nơ. Khi đến khu vực gần giữa vườn cao su thì người này hoảng hốt phát hiện 1 nam thanh niên đang treo lơ lửng trên cây cao su. Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lô cao su nơi phát hiện thi thể nam thanh niên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nam thanh niên mặc áo thun, quần đùi ngắn, treo lơ lửng trên cây cao su gãy bằng sợi dây dù.

Người thân và lực lượng chức năng tìm thấy trong phòng người này một mảnh giấy ghi dòng chữ "Xin lỗi mẹ và em nhiều. Mong mẹ và em sống tốt". Theo người dân ở hiện trường, nam thanh niên thường xuyên ở nhà, không có việc làm ổn định và có biểu hiện tự kỷ.

Thảm án ở Hà Tĩnh: Thanh niên giết người rồi gọi điện thoại cho người thân trước khi nhảy cầu tự tử Sau khi đánh chết người, nam thanh niên gọi điện về nhà thông báo cho người thân rồi nhảy xuống khu vực cầu Cửa Hội (Hà Tĩnh) tự tử.

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