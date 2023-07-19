Chân dung thủ khoa toàn quốc khối B với hai điểm 10 tuyệt đối: Muốn theo học ngàng Y để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ

Quân là anh cả trong một gia đình có ba anh em, bố và mẹ đều là giáo viên, ngay từ nhỏ, em luôn ý thức được sự quan trọng của việc học. Suốt 12 năm liền, em đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Lớp 11, Quân đạt giải ba cấp tỉnh môn Toán và Hóa; lớp 12 đạt giải nhất cấp tỉnh môn Toán, giải nhì môn Sinh.

Theo thông tin từ VTC News, nam sinh Mai Duy Anh Quân, trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa đã giành 29,8 điểm khối B, trong đó Toán 9,8, Hóa và Sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Với số điểm trên, Anh Quân đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối B (Toán - Hóa - Sinh) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Với điểm số khối B gần tuyệt đối, Anh Quân muốn theo học trường Đại học Y Hà Nội để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ em. Trước đây, mẹ em từng đỗ trường Đại học Y Thái Bình nhưng không thể theo học. Từ cấp 2 em xác định theo học khối D và đặt mục tiêu chinh phục con đường trở thành bác sĩ.

Tiết lộ về bí quyết đạt điểm cao, Anh Quân cho biết em không có bí quyết học gì đặc biệt mà chủ yếu là nắm vững kiến thức qua bài giảng của thầy cô rồi tranh thủ lên mạng tìm các bộ đề để ôn luyện. Quân không đi học thêm mà đăng ký các lớp học trực tuyến. Việc này giúp em chủ động sắp xếp và cân bằng được thời gian học. Mỗi tối, Quân bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 8 giờ và kết thúc trước 23 giờ. Buổi sáng em không dậy quá sớm, chỉ những ngày gần thi, em mới thức sớm hơn mọi ngày ôn bài.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí, em Trần Nguyệt Hằng là học sinh lớp 12, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông, một trường tư thục ở TPHCM là một trong 3 thí sinh có điểm thi khối A00 (toán, lý, hóa) cao nhất cả nước. Điểm 3 môn toán, lý, hóa của Hằng lần lượt là 9,6-9,75 và 10. Thí sinh này cũng có điểm thi khối D (toán, văn, Anh) là 26,25.

Trần Nguyệt Hằng là học sinh lớp 12, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông, một trường tư thục ở TPHCM là một trong 3 thí sinh có điểm thi khối A00 (toán, lý, hóa) cao nhất cả nước. Ảnh Dân Trí

Nói về bí quyết học tập, Hằng tiết lộ em làm rất nhiều đề, nhiều đề lắm để vừa học bài mới vừa ôn lại bài cũ. Giải nhiều đề giúp em biết được thế mạnh cũng như lỗ hổng kiến thức.

Hằng không nhớ nổi số đề mình đã làm nhưng cả năm qua, mỗi ngày ít nhất em cũng làm 2-3 đề. Tuy học nhiều, luyện nhiều đề nhưng Hằng không học quá 10h đêm để giữ sức khỏe.

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