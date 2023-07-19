Chân dung thủ khoa toàn quốc khối B với hai điểm 10 tuyệt đối: Muốn theo học ngàng Y để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ

Xã hội 19/07/2023 10:09

Suốt 12 năm liền, em đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Lớp 11, Quân đạt giải ba cấp tỉnh môn Toán và Hóa; lớp 12 đạt giải nhất cấp tỉnh môn Toán, giải nhì môn Sinh.

Theo thông tin từ VTC News, nam sinh Mai Duy Anh Quân, trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa đã giành 29,8 điểm khối B, trong đó Toán 9,8, Hóa và Sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Với số điểm trên, Anh Quân đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối B (Toán - Hóa - Sinh) kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Quân là anh cả trong một gia đình có ba anh em, bố và mẹ đều là giáo viên, ngay từ nhỏ, em luôn ý thức được sự quan trọng của việc học. Suốt 12 năm liền, em đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Lớp 11, Quân đạt giải ba cấp tỉnh môn Toán và Hóa; lớp 12 đạt giải nhất cấp tỉnh môn Toán, giải nhì môn Sinh.

Với điểm số khối B gần tuyệt đối, Anh Quân muốn theo học trường Đại học Y Hà Nội để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ em. Trước đây, mẹ em từng đỗ trường Đại học Y Thái Bình nhưng không thể theo học. Từ cấp 2 em xác định theo học khối D và đặt mục tiêu chinh phục con đường trở thành bác sĩ. 

Chân dung thủ khoa toàn quốc khối B với hai điểm 10 tuyệt đối: Muốn theo học ngàng Y để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ - Ảnh 1

Anh Quân giành 29,8 điểm khối B, trong đó Toán 9,8, Hóa và Sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Ảnh VTC News

 Tiết lộ về bí quyết đạt điểm cao, Anh Quân cho biết em không có bí quyết học gì đặc biệt mà chủ yếu là nắm vững kiến thức qua bài giảng của thầy cô rồi tranh thủ lên mạng tìm các bộ đề để ôn luyện. Quân không đi học thêm mà đăng ký các lớp học trực tuyến. Việc này giúp em chủ động sắp xếp và cân bằng được thời gian học. Mỗi tối, Quân bắt đầu ngồi vào bàn học lúc 8 giờ và kết thúc trước 23 giờ. Buổi sáng em không dậy quá sớm, chỉ những ngày gần thi, em mới thức sớm hơn mọi ngày ôn bài. 

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí, em Trần Nguyệt Hằng là học sinh lớp 12, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông, một trường tư thục ở TPHCM là một trong 3 thí sinh có điểm thi khối A00 (toán, lý, hóa) cao nhất cả nước. Điểm 3 môn toán, lý, hóa của Hằng lần lượt là 9,6-9,75 và 10. Thí sinh này cũng có điểm thi khối D (toán, văn, Anh) là 26,25.

Chân dung thủ khoa toàn quốc khối B với hai điểm 10 tuyệt đối: Muốn theo học ngàng Y để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mẹ - Ảnh 2
Trần Nguyệt Hằng là học sinh lớp 12, Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thánh Tông, một trường tư thục ở TPHCM là một trong 3 thí sinh có điểm thi khối A00 (toán, lý, hóa) cao nhất cả nước. Ảnh Dân Trí

Nói về bí quyết học tập, Hằng tiết lộ em làm rất nhiều đề, nhiều đề lắm để vừa học bài mới vừa ôn lại bài cũ. Giải nhiều đề giúp em biết được thế mạnh cũng như lỗ hổng kiến thức.

Hằng không nhớ nổi số đề mình đã làm nhưng cả năm qua, mỗi ngày ít nhất em cũng làm 2-3 đề. Tuy học nhiều, luyện nhiều đề nhưng Hằng không học quá 10h đêm để giữ sức khỏe.

Chia sẻ về tương lai, nữ thủ khoa đang cân nhắc giữa nguyện vọng vào ngành khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa TPHCM và ngành logistics (hậu cần) và quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 25,35

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 25,35

Thí sinh đặc biệt đã có được tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 46 với số điểm Toán 6,6; Ngữ văn 5,25; Địa lý 6,75 và Lịch sử 6,75.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủ khoa khối B00 nam sinh thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới