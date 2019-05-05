Chân dung thanh niên ngáo đá đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy đâm chết mẹ ruột ở Tây Ninh

Xã hội 05/05/2019 12:59

Mẹ của Hân và người yêu của hắn đang ngồi nói chuyện thì Hân bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao đuổi chém khiến một người chết, một người bị thương.

Hôm nay (5/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Đ. (SN 1959, mẹ ruột Hân).

Tại cơ quan công an, Hân đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột. Ngày 1/5, Hân sử dụng ma tuý rồi về nhà mẹ ở ấp Hiệp Hòa (xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) nằm nghỉ. Còn bà Đ. và bạn gái của Hân là N. ngồi nói chuyện.

Đột nhiên, Hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ, la lối, đạp chân lên ván làm bà Đ. và N. hoảng hốt bỏ chạy ra sân. Tiếp đó, Hân vào nhà bếp lấy dao đuổi theo mẹ và bạn gái. Chạy được khoảng 100 mét, bà Đ. và N. chạy vào nhà một người dân gần đó ẩn náu. Hân quyết đuổi theo vào nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Đ.

Chân dung thanh niên ngáo đá đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy đâm chết mẹ ruột ở Tây Ninh - Ảnh 1
Trong khi mẹ ruột và người yêu đang ngồi nói chuyện, Hân lên cơn ngáo đá bất ngờ cầm dao truy sát, đâm chết mẹ ruột và gây thương tích cho người yêu - Ảnh: Dân Việt

Chưa dừng lại ở đó, Hân tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người N. rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Bà Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều, còn N. may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời bắt giữ Ngô Đình Hân đưa về trụ sở điều tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện Hân dương tính với ma túy. 

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Từ khóa:   giết người ngáo đá sát hại người nhà phê ma túy

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