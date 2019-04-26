Chân dung nữ nghi phạm trong vụ tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai

Xã hội 26/04/2019 07:43

Liên quan đến vụ thai phụ 18 tuổi bị tra tấn đến sảy thai ở Sài Gòn, mới đây cơ quan chức năng đã bắt được em gái của kẻ chủ mưu.

Tối qua (25/4), Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái kẻ cầm đầu trong vụ tra tấn thai phụ 18 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Trần Nhật Khang (19 tuổi, tên thường gọi là Gấu, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Chân dung nữ nghi phạm trong vụ tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai - Ảnh 1
Huyền bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Huyền và Dũng khai có quen biết với H.N.Y (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú quận 11) và anh của Y. là Lương. Trước đó, vì Lương đã dùng đường bỏ vào bình xăng xe của Dũng khiến xe bị hư nên Dũng bực tức.

Đến ngày 19/3, Y. tới chơi thì Dũng kêu Y. gọi điện yêu cầu Lương bồi thường nhưng anh này không tới nên Dũng và Huyền đã giam giữ Y. tại nhà.

Chân dung nữ nghi phạm trong vụ tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai - Ảnh 2
Dũng là kẻ cầm đầu trong vụ tra tấn nữ thai phụ 18 tuổi đến sảy thai - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Tổ quốc, Huyền còn khai khi Y. đến chơi đã hút thuốc và dùng ma túy gây ảnh hưởng cho con nhỏ. Huyền bực tức nên mới đánh Y. bị thương.

Bên cạnh đó, Dũng và Huyền còn khai thêm rằng Y. đã trộm 2 triệu đồng nhưng khi được hỏi thì chối nên cả hai đã xích lại rồi gọi Khang đến tra tấn khiến nạn nhân sinh non.

Khi thấy đứa trẻ rơi ra ngoài, hai anh em Dũng đã gọi mẹ là bà Trần Thị Sương (56 tuổi) đến nhà mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở Bình Tân.

Chân dung nữ nghi phạm trong vụ tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai - Ảnh 3
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sảy thai và có nhiều vết thương trên người - Ảnh: Internet

Đến ngày 10/4, thấy Y. đã kiệt sức, nhóm người này mới buông tha nạn nhân rồi bỏ trốn. Y. được vợ Dũng chở đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu trong tình trạng sảy thai, gãy tay và có nhiều vết thương khác trên người. Gia đình nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Được biết Huyền bị bắt giữ khi đang ở trong một ngôi nhà thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Huyền cũng là bị can tại ngoại trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Chân dung kẻ chủ mưu tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai ở Sài Gòn

Chân dung kẻ chủ mưu tra tấn thai phụ 18 tuổi đến sảy thai ở Sài Gòn

Sau nhiều ngày truy bắt, mới đây cơ quan chức năng cho biết đã bắt được người đàn ông chủ mưu giam giữ, tra tấn cô gái 18 tuổi dã man khiến nạn nhân sảy thai chỉ vì món nợ hơn 1 triệu đồng của người anh trai.

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