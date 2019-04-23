Sau nhiều ngày truy bắt, mới đây cơ quan chức năng cho biết đã bắt được người đàn ông chủ mưu giam giữ, tra tấn cô gái 18 tuổi dã man khiến nạn nhân sảy thai chỉ vì món nợ hơn 1 triệu đồng của người anh trai.

Hôm nay (23/4), trao đổi với báo chí, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đã bắt được Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), kẻ chủ mưu giam giữ, tra tấn khiến cô gái 18 tuổi sảy thai khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cũng ngụ tại Bình Chánh).

Dũng bị bắt tại một khách sạn ở quận Bình Tân sau nhiều ngày bỏ trốn - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Zing, qua quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ Dũng có vai trò chủ mưu trong vụ bắt giữ, tra tấn khiến thai phụ H.N.Y (18 tuổi) sinh non. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn ở nhiều nơi và bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận Bình Tân. Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 22/3, vì có quen biết với Huyền nên N.Y đến nhà của người này ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Đến tối, N.Y định về nhưng bị Huyền và anh trai giữ lại vì anh của N.Y thiếu Dũng 1,6 triệu đồng chưa trả.

Sau hai ngày giam giữ, Dũng gọi thêm Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến tra tấn nạn nhân bằng nhiều hình thức dã man. Trong quá trình hành hạ N.Y, Dũng có chụp hình gửi cho anh trai nạn nhân yêu cầu đến trả tiền nhưng người này không đồng ý. Nạn nhân bị đánh đến sảy thai, trên người có rất nhiều vết thương - Ảnh: Internet Mặc dù nạn nhân đã van xin và nói mình có thai nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục tra tấn, đánh đập khiến N.Y sinh non, thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi mẹ đến mang thi thể thai nhi đi vứt ở một bãi đất trống thuộc khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Đến ngày 10/4, vì thấy nạn nhân yếu đi nên những người này đã đưa đến bệnh viện. Sau đó, gia đình N.Y đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hai đối tượng Dũng và Huyền.

Vụ tra tấn như thời trung cổ khiến bà bầu sảy thai: Nạn nhân bị bắt hít ma tuý, dùng ná bắn vào vùng kín Trong khi tra tấn, nhóm đối tượng ép bà bầu 18 tuổi hít ma tuý đá. Khi Y. không chịu, nhóm người liền dùng keo nấu chảy, bình gas có đầu khò để dí và nhỏ vào tay, chân…nên Y. phải làm theo.

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