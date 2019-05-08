Chân dung người chồng dùng xe máy tông vợ tử vong trước cổng nhà vì nghi bị 'cắm sừng'

Xã hội 08/05/2019 16:55

Sau khi dùng xe máy tông chết vợ ngay trước cửa nhà nạn nhân, Tuấn định bỏ đi nhưng xe bị hỏng. Khi người dân đến hỏi, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội, nhờ mọi người báo công an rồi bình tĩnh ngồi hút thuốc.

Hôm nay (8/5), TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Đình Tuấn (sinh năm 1975, trú ở phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Đặng Thương Quỳnh (sinh năm 1978) là vợ chồng, cả hai có một con chung (sinh năm 2011). Tuy nhiên, vì Tuấn hay nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xuyên cãi vã, đánh nhau.

Năm 2015, vợ chồng Tuấn ly thân. Tuấn đưa con trai về sống chung với nhà mẹ ruột còn chị Quỳnh ở với ba mẹ.

Sau một thời gian ly thân, cuối năm 2017, chị Quỳnh xin lỗi và mong được hàn gắn tình cảm vợ chồng. Vì thương con, nghĩ lại tình nghĩa với vợ, Tuấn đồng ý với yêu cầu của chị Quỳnh nhưng hai người vẫn sống riêng.

Chân dung người chồng dùng xe máy tông vợ tử vong trước cổng nhà vì nghi bị 'cắm sừng' - Ảnh 1
Chân dung người chồng sát hại vợ vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian này, chị Quỳnh thỉnh thoảng sang thăm con và ngủ lại. Tuy nhiên, từ năm 2018, Tuấn không thấy vợ sang thăm con nữa nên nghi ngờ chị Quỳnh ngoại tình và theo dõi.

Tối 11/4/2018, Tuấn chạy xe máy đến nhà vợ nhưng chị Quỳnh không có ở nhà. Tuấn liền ngồi chờ vợ ở cách đó không xa và uống rượu.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, Tuấn nhìn thấy vợ đi chơi về. Khi chị Quỳnh chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Tuấn lái xe máy tông thẳng vào người vợ. Mặc dù chị Quỳnh đã cố gắng bỏ chạy nhưng không kịp.

Sau khi gây án, Tuấn định bỏ chạy nhưng chiếc xe bị hỏng. Nghe tiếng động, người dân ở gần đó đến xem. Lúc này, Tuấn đã thừa nhận hành vi tông xe vào vợ mình, nhờ mọi người gọi báo công an rồi bình tĩnh ngồi hút thuốc. Sau đó, đối tượng đã đến công an quận Hà Đông đầu thú.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy chị Quỳnh bị vỡ xương họp sọ, dập não và xuất huyết não. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Trong phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Đình Tuấn án tù chung thân về tội Giết người.

Gia đình đòi lại con bị bỏ rơi: Vợ đem bỏ con vì hận chồng ghen tuông, nghi ngờ không phải con mình

Gia đình đòi lại con bị bỏ rơi: Vợ đem bỏ con vì hận chồng ghen tuông, nghi ngờ không phải con mình

Hận chồng nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, chị K. mang con bỏ trước nhà dân. Sau gần 2 tháng đứa trẻ được nhận nuôi, gia đình chị K. làm đơn đòi con.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng sát hại vợ vì ghen chồng đánh ghen vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 5 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản