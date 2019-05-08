Sau khi dùng xe máy tông chết vợ ngay trước cửa nhà nạn nhân, Tuấn định bỏ đi nhưng xe bị hỏng. Khi người dân đến hỏi, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội, nhờ mọi người báo công an rồi bình tĩnh ngồi hút thuốc.

Hôm nay (8/5), TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Đình Tuấn (sinh năm 1975, trú ở phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Đặng Thương Quỳnh (sinh năm 1978) là vợ chồng, cả hai có một con chung (sinh năm 2011). Tuy nhiên, vì Tuấn hay nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xuyên cãi vã, đánh nhau.

Năm 2015, vợ chồng Tuấn ly thân. Tuấn đưa con trai về sống chung với nhà mẹ ruột còn chị Quỳnh ở với ba mẹ.

Sau một thời gian ly thân, cuối năm 2017, chị Quỳnh xin lỗi và mong được hàn gắn tình cảm vợ chồng. Vì thương con, nghĩ lại tình nghĩa với vợ, Tuấn đồng ý với yêu cầu của chị Quỳnh nhưng hai người vẫn sống riêng.

Chân dung người chồng sát hại vợ vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian này, chị Quỳnh thỉnh thoảng sang thăm con và ngủ lại. Tuy nhiên, từ năm 2018, Tuấn không thấy vợ sang thăm con nữa nên nghi ngờ chị Quỳnh ngoại tình và theo dõi.

Tối 11/4/2018, Tuấn chạy xe máy đến nhà vợ nhưng chị Quỳnh không có ở nhà. Tuấn liền ngồi chờ vợ ở cách đó không xa và uống rượu.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, Tuấn nhìn thấy vợ đi chơi về. Khi chị Quỳnh chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Tuấn lái xe máy tông thẳng vào người vợ. Mặc dù chị Quỳnh đã cố gắng bỏ chạy nhưng không kịp.

Sau khi gây án, Tuấn định bỏ chạy nhưng chiếc xe bị hỏng. Nghe tiếng động, người dân ở gần đó đến xem. Lúc này, Tuấn đã thừa nhận hành vi tông xe vào vợ mình, nhờ mọi người gọi báo công an rồi bình tĩnh ngồi hút thuốc. Sau đó, đối tượng đã đến công an quận Hà Đông đầu thú.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy chị Quỳnh bị vỡ xương họp sọ, dập não và xuất huyết não. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Trong phiên tòa xét xử hôm nay, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Đình Tuấn án tù chung thân về tội Giết người.

Gia đình đòi lại con bị bỏ rơi: Vợ đem bỏ con vì hận chồng ghen tuông, nghi ngờ không phải con mình Hận chồng nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, chị K. mang con bỏ trước nhà dân. Sau gần 2 tháng đứa trẻ được nhận nuôi, gia đình chị K. làm đơn đòi con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nguoi-chong-dung-xe-may-tong-vo-tu-vong-truoc-cong-nha-vi-nghi-bi-cam-sung-324335.html