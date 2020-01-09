Nghi phạm sát hại bà nội ở Cần Thơ có biểu hiện bệnh tâm thần, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện chữa trị.

Liên quan đến vụ cháu sát hại bà nội ở Cần Thơ gây rúng động dư luận, cơ quan công an cho biết sẽ đưa nghi phạm Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) đi giám định tâm thần.

Theo Đời Sống & Pháp Luật, sau khi bị bắt giữ, Khá có biểu hiện của bệnh tâm thần, hay nói nhảm nên cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm này theo quy định.

Nghi phạm sát hại bà nội có biểu hiện tâm thần - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

Đỗ Văn Khá mồ côi cha, mẹ bỏ đi đâu không rõ nên từ nhỏ Khá sống với bà nội. Thời gian gần đây, Khá có dấu hiệu của bệnh tâm thần như hay nói lảm nhảm, thường leo lên ngọn cây ngồi một mình. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa Khá đi chữa bệnh.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 29/12/2019, bà Nguyễn Thị Tư (87 tuổi, bà nội của Khá) đang ăn cơm thì Khá xin 5 triệu đồng để tiêu xài. Tuy nhiên bà Tư từ chối. Bực tức, Khá vào bếp lấy một cây dao yếm bằng sắt dài 34 cm rồi chém nhiều nhát vào vùng cổ của bà nội mình khiến nạn nhân ngã ra đất bất tỉnh.

Thấy bà nội chảy nhiều máu, Khá kéo bà ra sau nhà rồi đẩy xuống mương, đồng thời phi tang hung khí xuống nước.

Người dân phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Tư liền báo công an. Tiến hành điều tra, công an xác định nghi phạm là Đỗ Văn Khá và bắt giữ đối tượng. Nghi phạm bị khởi tố tội giết người.

Tháng 8/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự, con trai cứa cổ mẹ vì không xin được tiền khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo điều tra, tối 13/8, Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) xin mẹ là bà A. (SN 1971) 150 ngàn đồng để đi chơi với bạn.

Tuy nhiên, bà A. từ chối vì không có tiền dẫn đến việc 2 mẹ con cãi nhau. Bực tức, Hậu cầm dao cứa cổ mẹ. Sau đó, Hậu lục túi áo của bà A. lấy 110 ngàn đồng trong túi rồi lái xe rời khỏi nhà. Rất may người dân phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến tối 23/9, Hậu bị bắt giữ khi đang trốn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Xin tiền không được, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ, lục túi lấy hơn 100 nghìn đi chơi Không xin được tiền đi chơi, nghịch tử dùng dao cứa cổ mẹ rồi lục túi, lấy hơn 100 nghìn. May mắn người dân sống gần đó phát hiện kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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