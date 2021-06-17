Chân dung con rể 'chúa đảo' Tuần Châu, người đang bị ngân hàng rao nợ 'có sao bán vậy' khối tài sản hàng chục tỷ

Mới đây, thông tin doanh nhân Đỗ Ngọc Minh bị ngân hàng bán đấu giá tài sản để trả khoản nợ hàng chục tỷ đồng khiến CĐM xôn xao và bất ngờ.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 21/6/2021 tới đây, Agribank sẽ tiến hành đấu giá khoản nợ xấu của công ty thời trang Luala và Công ty TNHH nhà hàng Nhã Nam do ông Đỗ Ngọc Minh - con rể “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển làm chủ. Cụ thể, theo thông báo của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, tổng nợ gốc và lãi của 3 hợp đồng tín dụng ngân hàng cấp cho chi nhánh Công ty CP thời trang Luala và Công ty TNHH MTV nhà hàng Nhã Nam vào năm 2013 là 12,339 tỷ đồng.

Trong đó nợ gốc là 4,54 tỷ đồng, gần 5,6 tỷ đồng là lãi tồn đọng tạm tính đến ngày 31/12/2020. Ngoài ra, hơn 2,1 tỷ đồng là lãi phạt quá hạn. Thương hiệu thời trang của con rể 'chúa đảo' - Ảnh: Internet Agribank xác nhận, hiện tại khoản nợ đã bị quá hạn nhiều ngày và chuyển sang nhóm nợ xấu do bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Toàn bộ khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức "có sao bán vậy".

Liên quan đến ông Đỗ Ngọc Minh, Kinh tế và Đô thị cho biết, ông Đỗ Ngọc Minh có trong tay 2 tấm bằng thạc sĩ tu nghiệp tại Úc về kinh tế. Khi đang là chuyên viên cao cấp của một ngân hàng đầu tư Singapore tại Việt Nam, ông bất ngờ quyết định đầu tư kinh doanh hàng hiệu quốc tế. Ông là cái tên sáng trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam - Ảnh: Internet Ngoài Luala, Đỗ Ngọc Minh còn được biết đến là người sáng lập dự án Soi. Doanh nhân Đỗ Ngọc Minh còn được dư luận biết đến nhiều sau khi tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” mùa 2 năm 2015 - 2016. Tại chương trình này, người xem biết đến hình ảnh 2 bố con gia đình hào môn nhưng cực kỳ giản dị, hòa đồng và đặc biệt không khoe khoang xa xỉ. 2 bố con Đỗ Ngọc Minh chiếm trọn thiện cảm của khán giả khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế - Ảnh: VTV Tuy nhiên, ít ai biết gia thế khủng của vị doanh nhân này. Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực thế, CĐM mới ngỡ ngàng khi phát hiện ông Minh là con trai nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Agribank và là con rể “chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển. Ông cũng là người sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang hàng hiệu cao cấp liên doanh với nhiều hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới như Canali, Escada, Etro, Van Laack, Hiltl... Với niềm đam mê lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, doanh nhân Đỗ Ngọc Minh cũng là người đầu tiên mang hòa nhạc cổ điển và jazz ngoài trời về Việt Nam với chương trình Luala Concert tổ chức tháng 11/2011.

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