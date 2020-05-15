Câu chuyện nhỏ của 2 ông bà cùng chiếc xe đạp khiến dân tình xốn xang, hạnh phúc sao mà đơn giản đến thế này

Xã hội 15/05/2020 08:03

Câu chuyện đáng yêu của cặp đôi lớn tuổi khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. Ai nấy đều hy vọng sẽ có một tình yêu đẹp như ông bà.

Từ trước đến nay, những câu chuyện đáng yêu về tình cảm gia đình, tình yêu luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, một người dùng Facebook đã chia sẻ lại câu chuyện nhỏ của một cặp đôi lớn tuổi, được netizen chia sẻ không ngừng.

Người này viết: “Ngay trước ngõ nhà mình. Ông chở bà trên chiếc xe đạp cóc cách, không quên dặn:

- Bà ngồi cho chắc vào, ngã đấy nhé.

- Biết rồi, tôi có phải trẻ con nữa đâu mà lần nào cũng dặn.

- Trẻ con nó ngồi ngã không sao, chứ bà ngã là tôi mệt lắm đấy.

Ông bà lại cười khà khà. Xong ông còn khoe:

- Bà ơi tôi mới nghĩ ra hai câu thơ, tôi ngâm cho bà nghe nhé!

Rồi chẳng đợi bà đồng ý, ông đung đưa cái đầu ngâm nga:

‘Chẳng mong cuộc sống sang giàu

Chỉ mong hai đứa bạc đầu có nhau’

Cuộc sống này đáng yêu thực sự…”.

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Câu chuyện đáng yêu của ông bà khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook

Kèm theo đó, người này còn chia sẻ một vài bức ảnh chụp lại cảnh ông cụ tóc bạc phơ dắt xe đạp để đèo cụ bà. Những bức ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người chia sẻ không ngừng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ tình yêu đẹp, bền vững của ông bà. 

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Hình ảnh của ông bà khiến không ít bạn trẻ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ - Ảnh: Facebook

“Đời người cũng chỉ cần có một người bên ta lúc tuổi trẻ rồi cùng nhau già đi như vậy là đủ”, N.A bình luận.

“Mong ước lớn nhất của 1 người phụ nữ không gì hơn là một người đàn ông yêu thương mình cả cuộc đời…”, P.T chia sẻ.

“Ông mình cũng vậy, hôm nào cũng chở bà đi chợ rồi chở về. Bà hay mắng ông già rồi lẩm cẩm các kiểu nhưng ông vẫn cười vui vẻ trêu bà. Ông bà mình khoẻ mạnh lắm, hàng xóm ai cũng bảo chắc 2 người phải sống đến tận trăm tuổi. Nhưng ai biết được, sóng gió lại đến, lần lượt đưa ông bà đi mất trong 2 tháng ngắn ngủi. Giờ không được thấy cảnh ông lặng lẽ đạp xe đưa bà đi chợ nữa rồi. Không được thấy bà cằn nhằn nói xấu ông, còn ông đứng cười trêu bà nữa. Mãi mãi không thấy được nữa”, một người dùng mạng xã hội ngậm ngùi chia sẻ câu chuyện về ông bà mình.

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Từ khóa:   gây bão mạng xã hội tình cảm gia đình câu chuyện tình yêu đẹp

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