Bó hoa nhỏ ngày Valentine và cái hôn bình dị của cặp vợ chồng già: Niềm ao ước của bao cặp đôi trẻ

Đời sống 15/02/2018 11:39

Trong ngày Valentine, thay vì những món quà đắt tiền hay bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, người đàn ông này chỉ có thể dành cho vợ mình một bó hoa nhỏ và nụ hôn ngượng ngùng. Dù món quà đơn giản và bình dị nhưng tình cảm giữa hai người lại khiến nhiều bạn trẻ ghen tỵ.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, đàn ông này khoảng 50 tuổi, ăn mặc giản dị, trên tay cầm một bó hoa hồng ngượng ngùng đến tặng cho một người phụ nữ được cho là vợ của ông.

Sau khi ngại ngùng tặng hoa, trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh, ông đã nhẹ nhàng hôn lên má vợ. Dù im lặng không nói gì nhưng ai cũng có thể thấy được niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của người vợ.

Bó hoa nhỏ ngày Valentine và cái hôn bình dị của cặp vợ chồng già: Niềm ao ước của bao cặp đôi trẻ - Ảnh 1
Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít giờ - Ảnh chụp màn hình

“Các bạn trẻ giờ cứ phải gấu bông, socola, tặng quà giá trị này nọ mà đâu biết rằng vật chất cũng chỉ là tượng trưng, là phù phiếm.

Gấu bông của các bạn có thể bị kê lên chân ngủ, socola có thể bị cho đi vì sợ béo, quà cáp xài rồi cũng bị lãng quên...

Tình cảm mới là tồn tại mãi mãi. Chỉ cần một bó hoa nhỏ thôi, một lời nói từ chính lòng mình, trọn vẹn 1 câu hứa giản đơn cũng đủ để cho tình yêu lâu bền rồi.

Chỉ mong sau này khi về già thì cũng có được hạnh phúc giản đơn như cô chú này thôi”, lời chia sẻ của người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Bó hoa nhỏ ngày Valentine và cái hôn bình dị của cặp vợ chồng già: Niềm ao ước của bao cặp đôi trẻ - Ảnh 2
Không phải quà tặng, tình cảm của cặp vợ chồng già mới chính là thứ khiến nhiều bạn trẻ ganh tỵ nhất - Ảnh chụp màn hình

Cư dân mạng đã liên tục bình luận và chia sẻ đoạn clip. Nhiều bạn trẻ tỏ ra ngưỡng mộ và ganh tỵ với tình yêu, hạnh phúc của hai ông bà.

“Cô chú thật là hạnh phúc, con chỉ ước sau này mình cũng được như vậy. Dù nghèo nhưng ngôi nhà không bao giờ thiếu vắng tiếng cười”, P.Đ nói.

“Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ. Dù đơn giản nhưng không phải ai cũng có được. Nhờ đoạn clip này, những người không còn tin vào tình yêu như mình đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống”, T.N bình luận.

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