Phát hiện clip nóng của vợ và nhân tình, chồng tra hỏi thì bị mắng: 'Đồ đàn bà'

Phát hiện vợ “cắm sừng” những ngày cuối năm, vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nên anh H.Q (tên đã được thay đổi) không kể lại với người thân. Để giải tỏa nỗi buồn, anh quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội.

Dắt nhau đi nhà nghỉ rồi quay video lại. Vợ tôi xoá rồi nhưng tôi vào iCloud tìm thấy. Đăng lên xem có chị em nào nhận ra chồng mình không thì về quản lý lại. Không thì cũng chia sẻ để các chị em khác đề phòng, các ông chồng quản lý vợ. Tên V.A.T quê Thái Bình. Cũng có 1 vợ và 2 con mà vẫn cặp kè với vợ tôi.

Đàn ông hay đàn bà thì chúng ta cùng nhau lên án và loại bỏ thói ngoại tình cho cuộc sống hôn nhân sạch. Cảm giác bị vợ cắm sừng đau lắm các ông ạ.

Sau khi đăng ảnh và gửi video cho một số anh thì thông tin có chị bảo người cặp với vợ tôi không phải quê TB mà là lấy vợ về TB. Chị ấy gửi cho tôi cái ảnh, nhưng tôi nhìn qua video mờ quá. Các anh chị em thử soi hộ xem ba ảnh này phải là một người không.

Cùng tẩy chay ngoại tình và phản bội”.

Bài viết được anh H.Q chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sau khi được đăng tải, câu chuyện của người chồng "nhọ" nhất năm đã nhận về rất nhiều lượt chia sẻ cùng sự an ủi lớn từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm và mong anh sớm có thể vượt qua được nỗi đau này vì họ biết rằng không điều gì đau đớn bằng việc bị chồng hay vợ phản bội.

“Mong anh có thể sớm vượt qua nỗi đau và bình tĩnh lại để xử lý mọi việc. Bao dung chưa bao giờ là hèn hạ mà là phước đức và đẳng cấp. Mong anh sẽ có một cái Tết an lành và hạnh phúc”, M.T bình luận.

Chúng tôi đã liên lạc với người đăng tải câu chuyện. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, anh H.Q cho biết anh quê ở Hải Dương còn vợ là người ở Bắc Giang. Anh và vợ kết hôn được 3 năm nhưng vì công việc nên anh phải vào Đồng Nai làm. Anh cho rằng, có thể vì quá cô đơn nên vợ mình mới đi ngoại tình.

Anh phát hiện sự việc khi giúp vợ xóa ảnh trên iCloud. Anh kể: "Hôm đó, điện thoại vợ anh không chụp được ảnh do bộ nhớ đầy. Anh bảo xoá bớt dữ liệu trong iCloud đi. Rồi anh lấy điện thoại cô ấy kết nối với máy tính. Anh làm IT mà, khi vào thì anh thấy rất nhiều clip. Anh điên quá nên gọi cho vợ. Lúc đó cô ấy đang đi chợ sắm Tết với em gái anh, anh gọi vào điện thoại em gái bảo đưa máy cho chị dâu nói chuyện. Anh tra hỏi thì cô ấy gắt gỏng nói anh là đàn bà, không tin vợ, điều tra quá khứ của vợ. Sau đó, cô ấy bảo với em gái anh là có chút việc, về trước đi. Rồi cô ấy bỏ đi từ hôm 26 đến giờ không về. Anh gọi cho ba mẹ vợ nhưng ông bà bảo không thấy cô ấy về quê".

Anh H.Q phát hiện có rất nhiều clip ân ái của vợ và người đàn ông khác trong điện thoại - Ảnh: Facebook

Anh còn chia sẻ thêm, hiện vợ anh mang thai được hai tháng nhưng đứa trẻ là con của người đàn ông khác vì anh chỉ mới về nhà được hơn 10 ngày.

Mặc dù bị vợ phản bội nhưng anh H.Q vẫn giữ im lặng, không kể lại cho bất kỳ ai trong gia đình biết về việc này. Vì anh cho rằng: "Việc này kể ra chỉ thêm xấu hổ chứ chẳng có gì tự hào". Hiện tại điều anh mong mỏi nhất là gia đình có thể êm ấm đón năm mới, vợ anh có thể an toàn trở về nhà.