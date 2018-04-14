Cặp đôi ‘yêu' cuồng nhiệt trong quán trà sữa bất chấp hàng trăm con mắt theo dõi

Mặc dù đang ở trong quán trà sữa và ngồi cạnh cửa kính nhưng cặp đôi vẫn vô tư thể hiện tình cảm với nhau bất chấp phía dưới có rất nhiều người qua lại.
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Mới đây, một trang fanpage khá nổi tiếng dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi vô tư “mây mưa” trong quán trà sữa khiến cộng đồng mạng nhốn nháo.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip nhận được gần 100 nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận.
Theo hình ảnh trong đoạn clip, cặp đôi này ngồi cạnh cửa sổ bằng kính của một quán trà sữa. Bất chấp người đi đường qua lại liên tục, cặp đôi vẫn thoải mái hôn hít, sờ soạng khắp người nhau.
Việc các cặp đôi thể hiện tình cảm không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, một phận giới trẻ vô tư biến những nơi công cộng như quán ăn, quán trà sữa thành nơi để thân mật khiến không ít người bức xúc.
Một số cư dân mạng cho rằng quán trà sữa là nơi có rất nhiều trẻ em lui tới, nếu các cặp đôi cứ vô tư thể hiện tình yêu như vậy sẽ khiến các em bị ảnh hưởng xấu.
“Muốn gì thì ra nhà nghỉ đi chứ, làm thế họ thấy họ chửi cho, trẻ con nó thấy nó bắt chước”, H.N lo sợ các em nhỏ sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh phản cảm này.
“Quán trà sữa của người ta chứ có phải nhà nghỉ hay phòng riêng của các bạn đâu mà vô tư thế không biết”, V.T chỉ trích.