Cặp đôi ‘yêu' cuồng nhiệt trong quán trà sữa bất chấp hàng trăm con mắt theo dõi

Xã hội 14/04/2018 08:07

Mặc dù đang ở trong quán trà sữa và ngồi cạnh cửa kính nhưng cặp đôi vẫn vô tư thể hiện tình cảm với nhau bất chấp phía dưới có rất nhiều người qua lại.

Mới đây, một trang fanpage khá nổi tiếng dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi vô tư “mây mưa” trong quán trà sữa khiến cộng đồng mạng nhốn nháo.

Cặp đôi ‘yêu' cuồng nhiệt trong quán trà sữa bất chấp hàng trăm con mắt theo dõi - Ảnh 1
Đoạn clip được đăng tải trên một trang fanpage nổi tiếng trong giới trẻ - Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip nhận được gần 100 nghìn lượt xem, hàng nghìn bình luận.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, cặp đôi này ngồi cạnh cửa sổ bằng kính của một quán trà sữa. Bất chấp người đi đường qua lại liên tục, cặp đôi vẫn thoải mái hôn hít, sờ soạng khắp người nhau.

Cặp đôi ‘yêu' cuồng nhiệt trong quán trà sữa bất chấp hàng trăm con mắt theo dõi - Ảnh 2
Cặp đôi vô tư hôn, sờ soạng khắp người nhau mặc dù phía dưới có rất nhiều người qua lại - Ảnh chụp màn hình

Việc các cặp đôi thể hiện tình cảm không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên, một phận giới trẻ vô tư biến những nơi công cộng như quán ăn, quán trà sữa thành nơi để thân mật khiến không ít người bức xúc.

Một số cư dân mạng cho rằng quán trà sữa là nơi có rất nhiều trẻ em lui tới, nếu các cặp đôi cứ vô tư thể hiện tình yêu như vậy sẽ khiến các em bị ảnh hưởng xấu.

Cặp đôi ‘yêu' cuồng nhiệt trong quán trà sữa bất chấp hàng trăm con mắt theo dõi - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Muốn gì thì ra nhà nghỉ đi chứ, làm thế họ thấy họ chửi cho, trẻ con nó thấy nó bắt chước”, H.N lo sợ các em nhỏ sẽ bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh phản cảm này.

“Quán trà sữa của người ta chứ có phải nhà nghỉ hay phòng riêng của các bạn đâu mà vô tư thế không biết”, V.T chỉ trích.

Bị bắt quả tang vào khách sạn mây mưa với 'phi công trẻ', vợ dùng dao chém chồng

Bị bắt quả tang vào khách sạn mây mưa với 'phi công trẻ', vợ dùng dao chém chồng

Chê chồng cù lần, không biết nói lời ngọt ngào, người vợ dẫn người tình trẻ vào khách sạn để "tâm sự" thì bị bắt quả tang. Tuy nhiên, cô vợ chẳng những không hối cải mà còn dùng dao chém chồng bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi phản cảm cặp đôi yêu nhau nơi công cộng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 59 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày