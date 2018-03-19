Hẹn trai trẻ vào khách sạn, chưa kịp 'mây mưa' quý bà U40 đã nhận cái kết đắng

Xã hội 19/03/2018 17:11

Thông qua mạng xã hội, chị V. quen được Tuân và hẹn vào khách sạn để “tâm sự”. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì "phi công trẻ" đã lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Nạn nhân trong vụ việc trên là chị N.T.H.V (sinh năm 1983, cư ngụ tại quận 9, TP.HCM).

Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 17/3, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị V. về việc bị mất nhiều tài sản lớn. Theo lời nạn nhân, vào ngày 11/3, chị làm quen với Phan Văn Tuân (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa, cư trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) qua Zalo. Vì thấy chị xinh đẹp nên Tuân hẹn đi ăn uống rồi rủ vào khách sạn.

Hẹn trai trẻ vào khách sạn, chưa kịp 'mây mưa' quý bà U40 đã nhận cái kết đắng - Ảnh 1
Đối tượng Tuân bị bắt tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau nhiều ngày lẩn trốn - Ảnh: Internet

Tại khách sạn, khi chị V. vào phòng tắm thì "phi công trẻ" nhanh tay gom hết điện thoại, chìa khóa xe SH ra ngoài rồi chạy mất. Theo lời kể của nạn nhân, trong cốp xe còn có nhiều giấy tờ và 2,5 triệu.

Phát hiện sự việc, chị V. nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an và cầu cứu đội hiệp sĩ. Qua quá trình điều tra, đội hiệp sĩ phát hiện Tuân lẩn trốn ở TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, Tuân thừa nhận sau khi hẹn chị V. vào khách sạn thì lấy trộm tài sản của chị mang bán lấy tiền.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Quen người yêu qua Zalo bị lừa cả tình lẫn tiền

Đây không phải là lần đầu tiên các chị em phụ nữ bị lừa khi quen người yêu qua Zalo. Trong một vụ việc khác, chị H. được một người trên Zalo làm quen. Người đàn ông đó tự giới thiệu mình là sỹ quan, làm việc tại TP.HCM và là người Hà Nội. Chưa đến một tuần tìm hiểu, người đàn ông đó đã đòi cưới H. về làm vợ.

Hẹn trai trẻ vào khách sạn, chưa kịp 'mây mưa' quý bà U40 đã nhận cái kết đắng - Ảnh 2
Người dùng cần cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo trên Zalo - Ảnh minh họa: Internet

Khi cô nhận lời, gã đàn ông này nói là mình bị lừa hết tiền, xe nên cần tiền để lấy ra. Tin lời người tình, H. đưa máy tính xách tay của mình cho anh ta đi bán để có tiền lấy lại xe và giấy tờ.

Kể từ đó, H. không còn liên lạc được với người đàn ông này. Chưa dừng lại ở đó, gã còn nhắn tin cho người quen của H. trong danh bạ, Facebook để nhờ nạp thẻ điện thoại.

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