Cặp đôi ‘chị ơi, anh yêu em’ mới toanh, dù kẻ Bắc người Nam nhưng vẫn ‘tình bể bình’

Cô nàng tên thật là Tống Thảo Vy (SN 1999), còn chàng trai tên là Phạm Khải Hưng (SN 2002). Tính ra, Khải Hưng kém người yêu 3 tuổi, nhưng chính sự lệch tuổi này lại khiến mối quan hệ của họ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Hãy tưởng tượng đến những câu chuyện ngôn tình "chị ơi, anh yêu em" cũng đủ để thấy cặp đôi sẽ ngọt ngào đến mức nào rồi.

Vì là những mẫu ảnh có tiếng trong giới trẻ ở cả Hà Nội và Sài Gòn, thế nên trên Instagram cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những tấm ảnh cực kì “fashion”. Đặc biệt là những tấm ảnh diện đồ đôi cùng nhau rất “cool ngầu”. Cả hai cũng không ngần ngại thể hiện những cử chỉ yêu thương nhau, và mỗi lần như thế, cộng đồng mạng lại phát sốt vì nhiều khoảnh khắc “cẩu lương”.

Những shot ảnh 'chụp giả tình thật' của cặp đôi lệch tuổi

Hot boy Hà Thành có chiều cao ấn tượng 1m72. Tài khoản Instagram có gần 120 nghìn lượt theo dõi. "Nhà gái" cũng không kém cạnh khi là một hot girl Sài thành với số lượt theo dõi trên tài khoản Ins cá nhân hơn 120 nghìn. Cả hai đều khá nổi tiếng trong làng mẫu ảnh của giới trẻ. Cũng chính những lần hợp tác đã khiến Thảo Vy và Khải Hưng có nhiều cơ hội bên cạnh, từ đó dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Những lần diện đồ đôi cực kì ‘fashion’ của đôi trẻ

Cả hai đã từng chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ là từ một lần Khải Hưng vào Sài Gòn thăm bạn, và chạm phải tiếng sét ái tình với "chị yêu" Thảo Vy. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã yêu nhau được hơn 3 tháng.

'Nhà trai' ga lăng khi xách túi cho bạn gái nhưng tay kia vẫn không quên nắm chặt

Được biết Khải Hưng đang theo học tại Đại học Thăng Long (Hà Nội), còn cô nàng Thảo Vy đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế (Sài Gòn). Vì kẻ Bắc người Nam như thế nên có lẽ cả hai không thể thường xuyên gặp nhau được. Vậy nên mỗi lần có cơ hội bên nhau, couple lại tung ra những khoảnh khắc "tình bể bình" hết nấc, Khải Hưng cũng từng chia sẻ rất đáng yêu: “Bay hẳn vào Nam chụp cái áo rồi đi về”.