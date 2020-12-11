Cặp đôi tử vong bất thường trong túp lều trông ao cá: Hé lộ mối quan hệ của 2 nạn nhân

Xã hội 11/12/2020 16:28

Mới đây, người dân tại thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, TP. Bắc Giang bàng hoàng phát hiện một cặp đôi tử vong bất thường trong lều trông coi ao cá.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết hiện Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra vụ một cặp đôi tử vong bất thường tại một túp lều trông coi ao cá.

Theo đó, nạn nhân được xác định là anh T.V.L (sinh năm 1985, ngụ thôn Đồng Bùi, xã Song Mai) và chị Đ.T.H (sinh năm 1986, ngụ thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

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Nơi người dân phát hiện cặp đôi tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Được biết, vào sáng 11/12, người dân xã Song Mai, thành phố Bắc Giang phát hiện anh L. và chị H. tử vong tại lều trông coi cá của một hộ dân. Theo thông tin trên Tổ Quốc, anh L. đã ly dị, có một con gái, làm nghề tự do. Còn chị H., chồng đã mất, đang làm công nhân và có hai người con. Trước khi xảy ra sự việc, cả hai có mối quan hệ tình cảm với nhau nhiều năm nhưng bị gia đình phản đối.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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