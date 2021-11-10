Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, những kẻ lừa đảo đứng sau chiêu trò lừa đảo đã lợi dụng thông tin cá nhân, hình ảnh, đặc biệt là các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của người dùng bị lộ trên mạng (hoặc do nhiều người dùng chủ động "khoe"). Cụ thể, với thông tin cá nhân có được từ giấy tờ này, kẻ xấu sẽ tạo ra các tài khoản Facebook, Zalo giả mạo cho trùng tên.

Thời gian gần đây, hoạt động lừa đỏa, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi. Từ chiêu trò giả mạo tên, hình ảnh người khác để đi lừa mượn tiền người quen của họ, kẻ xấu đã tạo ra một cách lừa mới để tiếp tục giăng bẫy nhiều người dùng.

Trường hợp của chị A.N. (TP.Thủ Đức, TP.HCM) - bán quần áo qua mạng là một ví dụ. Chị cho hay, nhiều người quen đã bị lừa tiền bởi một kẻ mạo danh chị qua tài khoản ứng dụng Zalo. Trước đó, nhiều người quen của chị nhận được lời mời kết bạn trên Zalo với lý do "tạo tài khoản mới để kết nối với bạn bè, không buôn bán". Tài khoản này đương nhiên có tên, hình đại diện là của chị N.. Sau đó, tài khoản mạo danh nhắn tin mượn tiền những người quen.

Sau đó, lợi dụng tính năng cho mở tài khoản ngân hàng, thẻ ATM nội địa hoàn toàn qua mạng của nhiều ngân hàng hiện nay, kẻ xấu có thể dùng các giấy tờ này để mở tài khoản. Sau đó, chúng cung cấp tài khoản ngân hàng này cho nạn nhân để họ chuyển tiền đến, rồi tìm cách rút tiền hoặc chuyển tiếp đi nơi khác và trục lợi. Nạn nhân có truy ra thì cũng chỉ là một tài khoản đúng tên nhưng khác chủ mà thôi. Với hàng chục nghìn thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người Việt Nam từng bị cơ quan chức năng phát hiện đem rao bán trước đây, kẻ xấu hoàn toàn có thể tạo ra rất nhiều tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng giả mạo để đi giăng bẫy.

"Chúng đã dùng một tấm hình chụp tự sướng trên trang Zalo của tôi để nhá lên trong cuộc gọi video ngắn hòng thuyết phục nạn nhân tin đó chính là tôi gọi", chị N. cho biết.

Thứ hai, kẻ xấu cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền mượn đúng y chang họ tên chị N.. "Đây là thủ đoạn khó tin nhất của kẻ lừa đảo nhưng đã dụ được không ít bạn bè tôi chuyển tiền. Không biết bằng cách nào mà chúng có thể tạo được một tài khoản ngân hàng với họ tên hoàn toàn trùng với tôi, chỉ khác số tài khoản mà thôi", chị N. nói.

Ngoài ứng dụng zalo, nhiều đối tượng còn giăng bẫy trên nên tảng MXH Facebook, thậm chí là ví điện tử.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trong đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, không ít đối tượng cũng sử dụng chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi nhằm bỏ túi khoản tiền không hề nhỏ. Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nắm được nhu cầu cần mua sắm các hàng hóa thiết yếu của người dân trong thời gian giãn cách xã hội như: Thực phẩm, vật tư y tế… các đối tượng xấu đã xâm nhập vào các nhóm Zalo, Facebook của các khu dân cư, các cộng đồng kinh doanh hàng hóa thiết yếu, chiêu dụ người mua bằng cách đăng tin bán các sản phẩm với giá thấp hơn giá thị trường và nhận ship đến địa chỉ của khách hàng.

Lấy lý do tránh tình trạng khách bùng hàng cũng như đảm bảo giữ giá tốt nhất của đơn hàng đó, các đối tượng không ngừng thúc giục, yêu cầu người mua phải chuyển khoản đặt cọc trước.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách, các đối tượng cắt liên lạc, không giao hàng theo như thỏa thuận ban đầu.

Thậm chí, có trường hợp đối tượng còn giả làm nhân viên dịch vụ giao hàng, gọi cho khách hàng xác nhận địa chỉ và thời gian giao hàng. Người mua thấy sản phẩm của mình sắp được giao, giá lại rẻ, sợ chậm chân sẽ mất hàng nên vội vàng chuyển tiền, nhưng rồi đợi mòn mỏi mà không nhận được hàng.