'Căng mình' giải cứu người phụ nữ đứng trên mỏm đá định gieo mình xuống biển

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an phường Trường Sơn (TP. Sầm Sơn) khuyên ngăn, giải cứu thành công một người phụ nữ đứng trên mỏm đá khu vực chân đền Độc Cước, có ý định gieo mình xuống biển.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 4/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn khuyên ngăn, giải cứu thành công một người phụ nữ đứng trên mỏm đá, khu vực chân đền Độc Cước, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn có ý định gieo mình xuống biển.

Khoảng 15h ngày 4/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trên Sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được thông tin từ Công an phường Trường Sơn về việc phát hiện người phụ nữ trong tình trạng say xỉn, đứng trên mỏm đá, có biểu hiện muốn nhảy xuống biển tại khu vực chân đền Độc Cước.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát CNCH dùng dây tiếp cận, đưa người phụ nữ vào vị trí an toàn - Ảnh: báo Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, ngay khi nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công an phường Trường Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động, ngăn chặn ý định nhảy xuống biển của người phụ nữ.

Vị trí xảy ra vụ việc có địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, cảnh sát đã phải giăng dây thừng để đu người tiếp cận người phụ nữ để khuyên can và đưa người phụ nữ về vị trí an toàn trước những đợt gió lớn.

Cảnh sát CNCH đưa người phụ nữ vào bờ trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách - Ảnh: báo Dân Trí

Sau khoảng 20 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CNCH đã đưa được người phụ nữ về vị trí an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng theo dõi, chăm sóc.

Được biết người phụ nữ sinh năm 1977, trú tại TP Thanh Hoá.

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