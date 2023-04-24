Cận cảnh cao tốc nghìn tỷ nối liền TP.HCM - Phan Thiết chỉ với 2 giờ lái xe

Xã hội 24/04/2023 13:05

Trong dịp lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương, cao tốc nối Hồ Chí Minh - Phan Thiết đã hoàn thành xây dựng, nên người dân chỉ mất tầm 2 giờ đồng hồ chạy xe là có thể đến nơi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, còn một tuần trước ngày thông xe toàn tuyến, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đạt hơn 95% tổng khối lượng. Khởi công vào tháng 10/2020, dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2022 (hoặc tầm đầu 2023).

Nói về nguyên nhân thi công chậm tiến độ, đơn vị quản lý là Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban QLDA) cho biết, dự án bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một số vấn đề về thời tiết, 4-6 tháng dịch Covid-19, phát sinh tài chính… Trong đó, khó khăn lớn nhất là thiếu đất đắp, hiện đã được giải quyết và chỉ cần tăng tốc thi công.

Cận cảnh cao tốc nghìn tỷ nối liền TP.HCM - Phan Thiết chỉ với 2 giờ lái xe - Ảnh 1
Cao tốc nối Hồ Chí Minh - Phan Thiết - Ảnh: VNExpress
Cận cảnh cao tốc nghìn tỷ nối liền TP.HCM - Phan Thiết chỉ với 2 giờ lái xe - Ảnh 2
Cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đang dần hoàn thành - Ảnh: VNExpress
Cận cảnh cao tốc nghìn tỷ nối liền TP.HCM - Phan Thiết chỉ với 2 giờ lái xe - Ảnh 3
Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,3km, còn lại thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận -  Ảnh: Dân Trí

Đi hết 99km toàn tuyến, phóng viên ghi nhận hiện trạng mặt đường cơ bản đã hoàn thành. Trước đó vào 31/12/2022, dự án đã liền mạch và cho thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hạng mục đang được gấp rút bổ sung. 

Cận cảnh cao tốc nghìn tỷ nối liền TP.HCM - Phan Thiết chỉ với 2 giờ lái xe - Ảnh 4
Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ thông xe và đi vào khai thác vào 30/4/2023. Khi dự án hoàn thành, thời gian ô tô di chuyển giữa TPHCM và thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) còn khoảng 2 giờ, thay vì 5-6 giờ như hiện tại -  Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ VnExpress, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam với tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Thăng Long (Ban QLDA) quản lý.

Khởi công vào tháng 10/2020, dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2022. Ban QLDA thông báo tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật từ ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí vào thời điểm trên, nhiều đoạn trên đường vẫn chưa hoàn thiện dù toàn tuyến đã liền mạch. 

Dự án được chia thành 4 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 do Liên danh Cienco 8 - Phúc Lộc - Vạn Cường thi công; Gói thầu 2 do Liên danh Phương Thành - Cienco 4 thi công; Gói thầu 3 do Liên danh Vinaconex - Trung Chính thi công và gói thầu 4 do Liên danh Tổng Công ty Thăng Long - Cienco 6 thi công. 

 

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