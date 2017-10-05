Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM

Hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT được xem như một món quà trung thu muộn đầy ý nghĩa cho người dân.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã thu hút được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Đa số cư dân mạng đều hết lời ca ngợi hành vi đẹp này của các anh CSGT.

“Đây đúng là một hành động đẹp của các anh đáng được khen ngợi”, N.H.N bình luận.

“Các anh đã phát áo mưa là cho thấy các anh vì dân phục vụ mong sao sẽ có thêm nhiều hình ảnh đẹp từ những người CSGT TPHCM”, T.B.L. hết lời khen ngợi hình ảnh đẹp của các đồng chí CSGT.

“Không phát áo mưa người ta đỗ lại trú tắc đường còn mệt hơn, làm như này vừa được việc lại vừa được khen”, C.N.L cho rằng đây là điều hiển nhiên mà CSGT nên làm để hoàn thành tốt công việc của mình.

Cách đây không lâu, hình ảnh một chiến sĩ CSGT giúp dân đẩy xe giữa trưa nắng hay đưa một cụ già đi lạc về nhà mình chăm sóc đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.