Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân: 'Món quà Trung thu muộn đầy ý nghĩa'

Xã hội 05/10/2017 10:47

Đêm qua tại hầm Thủ Thiêm, cảnh sát giao thông (CSGT) đã đứng phát áo mưa miễn phí cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này lúc trời mưa to.

Hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT được xem như một món quà trung thu muộn đầy ý nghĩa cho người dân.

Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM
Trận mưa lớn đêm qua khiến giao thông ở khu vực hầm Thủ Thiêm bị ùn tắc - Ảnh: Facebook

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã thu hút được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Đa số cư dân mạng đều hết lời ca ngợi hành vi đẹp này của các anh CSGT.

Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM
Cảnh sát giao thông đã đứng phát áo mưa miễn phí cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này - Ảnh: Facebook

Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM
Hành động của các chiến sĩ CSGT nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dân - Ảnh: Facebook

Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM
Hình ảnh đẹp này được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi - Ảnh: Facebook

Cảm động hình ảnh CSGT phát áo mưa cho dân đêm trung thu tại HCM
Đây được xem là một món quà trung thu muộn đầy ý nghĩa cho người dân - Ảnh: Facebook

“Đây đúng là một hành động đẹp của các anh đáng được khen ngợi”, N.H.N bình luận.

“Các anh đã phát áo mưa là cho thấy các anh vì dân phục vụ mong sao sẽ có thêm nhiều hình ảnh đẹp từ những người CSGT TPHCM”, T.B.L. hết lời khen ngợi hình ảnh đẹp của các đồng chí CSGT.

“Không phát áo mưa người ta đỗ lại trú tắc đường còn mệt hơn, làm như này vừa được việc lại vừa được khen”, C.N.L cho rằng đây là điều hiển nhiên mà CSGT nên làm để hoàn thành tốt công việc của mình.

Cách đây không lâu, hình ảnh một chiến sĩ CSGT giúp dân đẩy xe giữa trưa nắng hay đưa một cụ già đi lạc về nhà mình chăm sóc đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Người phụ nữ bị lột sạch áo vẫn lao vào đánh nhau trên phố trong đêm Trung thu khiến mạng xã hội xôn xao

Người phụ nữ bị lột sạch áo vẫn lao vào đánh nhau trên phố trong đêm Trung thu khiến mạng xã hội xôn xao

Trong khi hai bên ẩu đả, dù bị lột sạch áo nhưng người phụ nữ này vẫn hùng hổ lao vào đánh nhau với đối phương.

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