Trong khi hai bên ẩu đả, dù bị lột sạch áo nhưng người phụ nữ này vẫn hùng hổ lao vào đánh nhau với đối phương.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người đánh nhau trên phố Hàng Mã (Hà Nội) vào đêm Trung thu khiến dư luận xôn xao.

Theo người chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4/10. Không rõ nguyên nhân vì sao mà người phụ nữ mặc áo đen lao vào đánh hai mẹ con một người phụ nữ khác ngay giữa đường. Trong lúc đánh nhau, dù người phụ nữ mặc áo đen bị lột sạch áo nhưng vẫn hùng hổ lao vào đánh đối phương. Giữa lúc xô xát, một đứa trẻ bị xô ngã, may mắn nhờ một người đàn ông bế ra khỏi đó nên không bị thương.

Mặc dù có hai chàng trai trẻ can ngăn nhưng vụ ẩu đả vẫn không dừng lại cho đến khi có người hô sẽ báo công an. Một trong hai thanh niên khi thấy người phụ nữ bị lột áo đã lao vào đánh giúp và cởi áo cho chị này khoác vào để che chắn cơ thể.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của người đi đường và khiến một góc phố Hàng Mã bị náo loạn. Theo người chia sẻ đoạn clip, hai bên đánh nhau vì mâu thuẫn trong việc mua bán đồ chơi Trung thu.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

"Có trẻ con mà hành xử như vậy là không được? Chả lẽ làm người lớn không thể nhẫn nhịn nhau một chút để những đứa trẻ không phải nhìn những việc không nên đấy hay sao? Hoảng sợ và không hiểu chuyện gì đang diễn ra đó là những gì chúng đang nghĩ", ý kiến của N.N.L.T.

"Ăn mặc đẹp đẽ vào rồi hở ra là đánh nhau chửi nhau. Người ta bán đắt không ưng thì đừng mua. Nam thanh nữ tú mà có văn hóa quá. Đánh nhau với 2 mẹ con nhà người ta, va vào cả em bé. Xin lỗi cho cười vào mặt 2 bạn mặc đẹp 1 cái. Đánh nhau xong chắc lại về nhà nghỉ mệt ha..Quay cả clip đấy nữa là đủ combo trung thu đấy", N.T bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-bi-lot-sach-ao-van-lao-vao-danh-nhau-tren-pho-trong-dem-trung-thu-khien-mang-xa-hoi-xon-xao-242952.html