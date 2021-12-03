Ca nhiễm COVID-19 tăng ở Bình Định, cán bộ không được ra ngoài tỉnh khi chưa được phép

Xã hội 03/12/2021 14:42

Tỉnh này chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện yêu cầu 5K theo quy định; không tổ chức liên hoan, gặp mặt, lễ hiếu, hỷ, tập trung đông người; không tự ý ra ngoài tỉnh khi chưa báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 3/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về 225 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh này. Cụ thể, TP. Quy Nhơn phát hiện 98 ca nhiễm COVID-19 mới; tiếp đến là các huyện Tuy Phước (29 ca), thị xã An Nhơn (26 ca), huyện Phù Mỹ (22 ca), Phù Cát (20 ca), Vân Canh (16 ca), Tây Sơn (12 ca), thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân mỗi địa phương 1 ca.

Tính đến hiện tại, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 4.835 ca nhiễm; trong đó có 2.851 ca đã được chữa khỏi, đang điều trị 1.961 ca, có 23 ca tử vong.

Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng tăng cao trong những ngày gần đây, chiều 2/12, UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 để cách ly, chăm sóc và điều trị theo quy định.

Ca nhiễm COVID-19 tăng ở Bình Định, cán bộ không được ra ngoài tỉnh khi chưa được phép - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện yêu cầu 5K theo quy định; không tổ chức liên hoan, gặp mặt, lễ hiếu, hỷ, tập trung đông người; không tự ý ra ngoài tỉnh khi chưa báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID và quét mã QR để khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan, đơn vị.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, nhất là việc xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT và các địa phương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả ngay sau khi có vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh…

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