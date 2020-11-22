Cà Mau: Mua que thử thai, cha mẹ phát hiện chuyện động trời của con gái với thanh niên gần nhà

Thấy con có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình mua que thử thai về kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thiếu nữ mang thai đã được 5 tháng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước (Cà MaU) cho biết đang điều tra nghi án thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng ép quan hệ tình dục dẫn đến mang thai.

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào ngày 13/10, gia đình phát hiện em V. (16 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) có nhiều biểu hiện bất thường nên mua que thử thai về kiểm tra. Kết quả "2 vạch" cho thấy em V. đã mang thai khiến gia đình bàng hoàng.

Mua que thử thai, cả nhà phát hiện sự thật động trời của con gái với thanh niên gần nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bị gặng hỏi, em V. thừa nhận đã quan hệ tình dục với một nam thanh niên 22 tuổi ngụ cùng địa phương tên M.

Gia đình em V. lập tức trình báo sự việc lên Công an xã Đông Hưng. Phía xã đã báo cáo lên Công an huyện Cái Nước. Qua thăm khám, em V. đã mang thai hơn 20 tuần.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại Long An cũng xảy ra trường hợp bé gái mang thai nhưng cả gia đình không hay biết.

Theo điều tra, bé T. (12 tuổi) và N.T.K. (15 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An có quan hệ tình cảm, nhiều lần hẹn hò với nhau.

Một thời gian sau, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, cha mẹ T. đưa con đi khám tại bệnh viện thì bàng hoàng phát hiện bé gái 12 tuổi mang thai hơn 8 tháng. Sau đó gia đình đã làm đơn tố giác gửi Công an huyện Bến Lức. Qua làm việc, K. thừa nhận có quan hệ tình dục với T. khi người lớn đi vắng.

Một người dân nơi gia đình bé gái sinh sống chia sẻ, nhà cháu T. có 3 chị em. Do quá mải mê làm ăn nên cha mẹ bé T. ít quan tâm đến con, dẫn đến việc con mang thai đến gần ngày sinh mới biết. Bình thường T. hay mặc áo rộng để che bụng. Bà nội bé gái thấy cháu có biểu hiện khác thường cũng chỉ nghĩ cháu bị... đầy bụng.

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