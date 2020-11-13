Sau khi Hà Văn Hoát bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi, người dân địa phương tỏ ra vô cùng bất ngờ vì trước nay nghi phạm được đánh giá là có nhân thân tốt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Đồng Khê cho biết khi nghe tin Hoát gây án, hàng xóm vô cùng bất ngờ.

Đối tượng được đánh giá là có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự, cũng không nghiện ma túy. Hoát đã kết hôn và có 1 con nhỏ. Hàng ngày 2 vợ chồng Hoát làm ruộng, sống hòa đồng và không xích mích với ai bao giờ. Khi hắn ta bị công an bắt, mọi người đều không nghĩ Hoát lại có thể nhẫn tâm như vậy.

Hà Văn Hoát thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh: Internet

Theo lời khai, vào khoảng 14 giờ ngày 6/11, Hoát đi bộ theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. Phát hiện chị Sùng Thị B. (SN 2003, trú tại thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đang đi phía trước, Hoát đe dọa, ép nạn nhân vào chỗ vắng người.

Gã dùng quần tất trói tay cô gái 17 tuổi rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lo sợ hành vi bị phát giác, Hoát dùng áo khoác siết cổ nạn nhân tử vong rồi về nhà. Ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo công an.

Chiều 7/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể chị Sùng Thị B.

Tại hiện trường, nạn nhân bị trói tay chân. Được biết, nơi xảy ra vụ án mạng không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Chính quyền xã Tà Láng cho biết nạn nhân đã có chồng, nhưng hai bên gia đình chưa tổ chức làm đám cưới. Họ vẫn đi lại với nhau và nạn nhân cũng về sống chung như vợ chồng.

Được biết, gia đình chị B. thuộc hộ nghèo của địa phương. Vào hôm xảy ra án mạng, vợ chồng chị B. đi chợ. Sau đó, do chồng còn bận việc nên chị B. về trước, trên đường về thì gặp nạn thương tâm.

Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi trên đường đi chợ về Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

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