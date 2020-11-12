Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Hoát (SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Nghi phạm Hà Văn Hoát - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo lời khai, vào khoảng 14 giờ ngày 6/11, Hoát đi bộ theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. Phát hiện chị Sùng Thị B. (SN 2003, trú tại thôn Tàng Ghênh, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu) đang đi phía trước, Hoát đe dọa, ép nạn nhân vào chỗ vắng người.

Gã dùng quần tất trói tay cô gái 17 tuổi rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lo sợ hành vi bị phát giác, Hoát dùng áo khoác siết cổ nạn nhân tử vong rồi về nhà. Ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo công an.

Chiều 7/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể chị Sùng Thị B.

Tại hiện trường, nạn nhân bị trói tay chân. Được biết, nơi xảy ra vụ án mạng không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Chính quyền xã Tà Láng cho biết nạn nhân đã có chồng, nhưng hai bên gia đình chưa tổ chức làm đám cưới. Họ vẫn đi lại với nhau và nạn nhân cũng về sống chung như vợ chồng.

Được biết, gia đình chị B. thuộc hộ nghèo của địa phương. Vào hôm xảy ra án mạng, vợ chồng chị B. đi chợ. Sau đó, do chồng còn bận việc nên chị B. về trước, trên đường về thì gặp nạn thương tâm.

Phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi bị trói tay chân, nghi bị xâm hại trước khi chết Người dân phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi trong tình trạng bị trói tay chân. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại.

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