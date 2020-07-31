Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 19 tìm những người từng đến BV Đà Nẵng từ ngày 1/7 và hành khách trên chuyến bay VN166

Mới đây, Bộ Y tế đã phát thông báo khẩn số 19, tìm những người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Sáng 31/7, Bộ Y tế công bố thêm 45 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 509 người. Trưa cùng ngày, Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn số 19 để tìm những người có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 1/7 và hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội sáng 25/7. Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 19 tìm những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tất cả người đến thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 1/7 và các hành khách trên chuyến bay VN166 lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/7 từ Đà Nẵng về Hà Nội liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ tư vấn, xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Ngoài ra, mọi người cần gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), 0969.082.115/0949.396.115 (CDC Hà Nội) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà.

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. Cài ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Liên quan đến sức khỏe của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng những ngày qua, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết trong số các bệnh nhân tại Đà Nẵng vừa phát hiện và công bố những ngày qua có nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền phức tạp, nhiều người đang chạy thận nhân tạo, mắc các bệnh lý tim mạch, thận, thậm chí ung thư... tình trạng nguy kịch đến nhanh hơn so với lần trước. Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, có nhiều người tiến triển nặng - Ảnh minh họa: Internet Cũng theo ông Khuê, trong số các ca bệnh mới ghi nhận đã có nhiều bệnh nhân tiến triển nặng. Tính đến ngày 30/7/2020 vừa qua, Việt Nam có thêm một số ca bệnh nặng đang điều trị tại các bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là các bệnh nhân tiên lượng rất nặng: BN 416, BN 418, BN 428, BN 431, BN 436, BN 437, BN 438; một số bệnh nhân tiên lượng nặng lên như BN 429, Bn 426, BN 427, BN 430, BN 422, BN 433...

Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn cùng cả nước đã sẵn sàng: Chúng ta có niềm tin sẽ đẩy lùi COVID-19 thành công một lần nữa! Đâu đó trên những bài đăng về COVID-19, người ta thấy khấp khởi những hy vọng, quyết tâm, không chỉ của người dân Đà Nẵng mà cả Hà Nội, Sài Gòn hay tất cả các tỉnh thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-ra-thong-bao-khan-so-19-tim-nhung-nguoi-tung-den-bv-da-nang-tu-ngay-1-7-va-hanh-khach-tren-chuyen-bay-vn166-373564.html