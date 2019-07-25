Em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa rất kháu khỉnh, ngủ ngoan, ít khi quấy khóc. Hiện chính quyền địa phương đang tìm nhân thân cho cháu bé.

Mới đây tại Hải Phòng xảy ra vụ em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ông Phạm Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tiên Tiến (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 23 giờ ngày 24/7, một chiếc xe ô tô chạy vào chùa Kim Long (xã Tiên Tiến) nhưng không ai biết. Sau khi nghe tiếng gọi "Nhà chùa cứu con con với", trụ trì chùa bật điện định ra ngoài thì chiếc xe rời đi.

Sau khi kiểm tra, trụ trì chùa phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Em bé được đặt trong thùng các tông cùng tã, sữa, quần áo và một bức thư có nội dung: "Kính gửi thầy chùa! Con có emn bé không đủ khả năng chăm sóc. Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm".

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng các tông trước cổng chùa - Ảnh: FB

Bức thư người mẹ để lại khiến ai nấy xót xa - Ảnh: FB

Bé trai ngủ rất ngoan ngoãn - Ảnh: FB

Trụ trì chùa Kim Long lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương lập biên bản vụ việc. Cháu bé cũng được đưa đến Trạm Y tế xã Tiên Tiến kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra sơ bộ, bé trai bị bỏ rơi rất khỏe mạnh, không bị dị tật gì. Từ lúc được phát hiện, em bé hầu như không khóc và ngủ rất ngoan.

Bước đầu, chính quyền địa phương sẽ phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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