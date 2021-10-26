Bố nữ sinh cho biết bé bị tụ máu não nên bác sĩ yêu cầu phải nằm tại bệnh viện để theo dõi, tinh thần của bé vẫn đang còn hoảng loạn

Liên quan đến vụ một nữ sinh bị bạn nam kéo lê rồi dìm xuống nước ở Khánh Hòa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, mới đây, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 25/10, ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo công an và các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm sự việc nữ sinh bị nam thiếu niên đánh dã man, dìm xuống nước xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Gẩm, bên cạnh điều tra xử lý, UBND huyện đã cử đoàn thể đến hỗ trợ, thăm hỏi và động viên nữ sinh lớp 9 và gia đình.

Về phía gia đình, ông Nguyễn Văn Thiết (bố nữ sinh) cho biết, hiện tại con ông vẫn đang nằm điệu trị tại Bệnh viện đã khoa tỉnh Khánh Hòa. Bé bị tụ máu não nên bác sĩ yêu cầu phải nằm tại bệnh viện để theo dõi, tinh thần của bé vẫn đang còn hoảng loạn.

Nữ sinh bị dìm xuống nước hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip

Ông Thiết cho biết thêm, nam thiếu niên đánh con mình là học sinh lớp 8. Sau khi vụ việc xảy ra, ông đã đến Công an huyện Diên Khánh trình báo vụ việc: “Hành vi nam thiếu niên đánh con gái tôi là rất tàn bạo, nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc sẽ ảnh hưởng lớn tâm lý của bé trong thời gian dài. Gia đình tôi yêu cầu công an xử lý nghiêm để kịp thời ngăn chặn những hành vi côn đồ gây nguy hiểm cho người khác”.

Trước đó, tối 24/10, đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thiếu niên đánh tới tập, dìm nước một nữ sinh khiến nhiều người xem phẫn nộ. Nam thiếu niên đã cầm tóc nữ sinh, rồi liên tục giật mạnh, dùng chân đạp vào đầu. Không dừng lại đó, nam thiếu niên, kéo nữ sinh xuống kênh nước gần đó, dìm đầu nữ sinh xuống nước, dùng tay đánh liên tục vào mặt.

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm Ông Hoàng Kỳ Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), xác nhận vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn và đã chỉ đạo công an xã làm rõ.

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