Bố nữ sinh bị thanh niên dìm xuống nước ở Khánh Hòa bức xúc lên tiếng: 'Đánh con tôi rất tàn bạo, nguy hiểm đến tính mạng'

Xã hội 26/10/2021 08:24

Bố nữ sinh cho biết bé bị tụ máu não nên bác sĩ yêu cầu phải nằm tại bệnh viện để theo dõi, tinh thần của bé vẫn đang còn hoảng loạn

Liên quan đến vụ một nữ sinh bị bạn nam kéo lê rồi dìm xuống nước ở Khánh Hòa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, mới đây, theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 25/10, ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo công an và các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm sự việc nữ sinh bị nam thiếu niên đánh dã man, dìm xuống nước xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Gẩm, bên cạnh điều tra xử lý, UBND huyện đã cử đoàn thể đến hỗ trợ, thăm hỏi và động viên nữ sinh lớp 9 và gia đình.

Về phía gia đình, ông Nguyễn Văn Thiết (bố nữ sinh) cho biết, hiện tại con ông vẫn đang nằm điệu trị tại Bệnh viện đã khoa tỉnh Khánh Hòa. Bé bị tụ máu não nên bác sĩ yêu cầu phải nằm tại bệnh viện để theo dõi, tinh thần của bé vẫn đang còn hoảng loạn.

nu sinh
Nữ sinh bị dìm xuống nước hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip

Ông Thiết cho biết thêm, nam thiếu niên đánh con mình là học sinh lớp 8. Sau khi vụ việc xảy ra, ông đã đến Công an huyện Diên Khánh trình báo vụ việc: “Hành vi nam thiếu niên đánh con gái tôi là rất tàn bạo, nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc sẽ ảnh hưởng lớn tâm lý của bé trong thời gian dài. Gia đình tôi yêu cầu công an xử lý nghiêm để kịp thời ngăn chặn những hành vi côn đồ gây nguy hiểm cho người khác”.

Trước đó, tối 24/10, đoạn clip dài hơn 1 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thiếu niên đánh tới tập, dìm nước một nữ sinh khiến nhiều người xem phẫn nộ. Nam thiếu niên đã cầm tóc nữ sinh, rồi liên tục giật mạnh, dùng chân đạp vào đầu. Không dừng lại đó, nam thiếu niên, kéo nữ sinh xuống kênh nước gần đó, dìm đầu nữ sinh xuống nước, dùng tay đánh liên tục vào mặt.

 

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm

Ông Hoàng Kỳ Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), xác nhận vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn và đã chỉ đạo công an xã làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh bị dìm xuống nước Nữ sinh bị đánh hội đồng trong vườn cao su 2 em nữ sinh đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số