Bồ nhí tranh chồng người còn ngang nhiên nhắn tin thách thức: ‘Một năm qua tôi đã dành tất cả cho chồng chị’

Xã hội 12/03/2019 14:18

Chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng cô gái này lại chấp nhận quen người đàn ông đã có gia đình. Khi biết vợ nhân tình có thai, cô ta còn nhắn tin thách thức khiến chị em phẫn nộ.

Những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen không còn là chuyện xa lạ hiện nay. Thế nhưng dù bị xã hội chỉ trích, lên án kịch liệt, những "kẻ thứ ba" vẫn không thấy sợ, thậm chí còn ngang nhiên thách thức "chính thê" như trong trường hợp dưới đây.

Bồ nhí tranh chồng người còn ngang nhiên nhắn tin thách thức: ‘Một năm qua tôi đã dành tất cả cho chồng chị’ - Ảnh 1
Từng có không ít cô 'bồ nhí' bị đánh đập vì giật chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện về một cô gái còn rất trẻ đã giật chồng người khác lại còn nhắn tin chọc tức vợ của nhân tình khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

“Đây là con giáp thứ 13, tên T. Bạn em mới gửi tâm sự bức xúc quá, cũng cảnh đàn bà nên em đăng lên đây nhờ mọi người cho cái ý kiến.

Nó lén lút cặp với chồng bạn thân em 1 năm nay, bồ nhắn tin cho vợ khích bác, mọi người cho em hỏi nó thuộc thể loại gì ạ. Mới tí tuổi đầu 22, 23 tuổi mà đã lang chạ chồng người ta như vậy rồi.

Chồng người ta bị vợ phát hiện nên anh ta vội vàng bỏ nó, nó cay cú quay sang nhắn tin cho vợ người ta, điện thoại cho mẹ chồng người ta nói nó là bồ. Vợ người ta để yên không nói gì, nó lại thích làm lớn chuyện. Cả nhà cho em ý kiến nên xử ra sao với nó đây, mặt mũi không đến nỗi nào mà sao lại cặp kè với chồng người ta vậy không biết?”.

Kèm theo đó, người này còn chia sẻ hình ảnh tin nhắn của cô gái với chị vợ tội nghiệp.

Trong tin nhắn, cô gái trẻ "tốt bụng" bảo chị vợ kêu chồng về nhưng sau đó lại gửi hình nắm tay. Dù “chính cung” đã thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm nhưng cô ta vẫn tiếp tục thách thức, trêu tức. Chưa hết, "kẻ thứ ba" tiết lộ với chị vợ rằng chồng chị còn qua lại với nhiều cô gái khác nữa.

Bồ nhí tranh chồng người còn ngang nhiên nhắn tin thách thức: ‘Một năm qua tôi đã dành tất cả cho chồng chị’ - Ảnh 2

Bồ nhí tranh chồng người còn ngang nhiên nhắn tin thách thức: ‘Một năm qua tôi đã dành tất cả cho chồng chị’ - Ảnh 3

Bồ nhí tranh chồng người còn ngang nhiên nhắn tin thách thức: ‘Một năm qua tôi đã dành tất cả cho chồng chị’ - Ảnh 4
Những tin nhắn cô bồ nhí gửi cho vợ nhân tình để chọc tức, thách thức - Ảnh: Internet

“Một năm qua, tôi đã dành tất cả cho chồng chị. Tôi không dám đụng chạm gia đình chị nhưng chồng chị cúi đầu xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác”, cô gái khoe khoang khi cướp được chồng người khác. Sau cùng, khi biết vợ chồng nhân tình có thêm đứa con nữa, cô gái này mới thông báo chấm dứt.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Không chỉ riêng cô bồ nhí bị “ném đá” mà người chồng tệ bạc trong câu chuyện trên cũng bị chửi không ít.

Hiện câu chuyện vẫn đang được chị em tích cực bình luận và chia sẻ.

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Cho dù có bao nhiêu vụ ngoại tình diễn ra đi nữa thì đây vẫn luôn là một đề tài được dân mạng quan tâm bởi mức độ trớ trêu và oái oăm của nó.

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