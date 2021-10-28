'Bỏ ngoài tai' lời nữ streamer Bình Dương, nhân vật này tiếp tục kêu gọi ủng hộ bà con miền Trung trong mùa bão lũ năm nay, còn làm trước một việc để tránh thị phi?

Bài đăng kêu gọi từ thiện cho miền Trung năm nay của nhân vật này khiến nhiều người chú ý. Nhất là trong thời điểm "từ thiện" trở thành chủ đề nhạy cảm.

Suốt nhiều tháng nay, một nữ đại gia ở Bình Dương liên tục gọi tên nhiều nghệ sĩ và cá nhân trên MXH, làm rộ lên tin đồn họ "ăn chặn" từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng tiền từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung năm 2020 khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán. Gần đây nhất, sau thông báo rà soát quá trình từ thiện của giới nghệ sĩ từ Bộ công an lại càng khiến hai từ "thiện nguyện" thêm đôi ba phần nhạy cảm. Chính vì vậy mùa lũ năm nay đã bắt đầu được 1-2 tháng song giới nghệ sĩ vẫn im ắng đến lạ. Nhiều người nhận định, phải chăng nghệ sĩ Việt đang "né" thị phi nên mới "bất động" đến vậy.

Nghệ sĩ Việt im ắng trước mùa lũ năm nay - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, mới đây, CĐM bất ngờ phát hiện một nhân vật vẫn đứng ra kêu gọi ủng hộ va đang trên đường về miền Trung thân yêu cứu trợ. Không phải ai xa lạ - ông Đoàn Ngọc Hải đã có thông báo kêu gọi quyên góp để phục vụ cho quá trình thiện nguyện tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm nay. Bài đăng kêu gọi của ông Hải - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, trong bài đăng của mình, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Quỹ vì đồng bào tiếp tục ủng hộ những gia đình có người không may bị lũ cuốn trôi (mỗi gia đình 10 triệu đồng) ở 7 tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, tất cả đều thông qua và nhận thông tin từ mặt trận tổ quốc các tỉnh. Đến thời điểm này Quỹ vì đồng bào đã hỗ trợ 4 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi, 2 gia đình ở tỉnh Quảng Nam. Quỹ vì đồng bào cũng đã chuyển 70 tấn gạo, 1842 thùng sữa trị giá 1.520.000.000 đồng…".

Ông Đoàn Ngọc Hải công khai mục đích cứu trợ - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, ông Hải còn đính kèm một bản cam kết, nhấn mạnh 4 điều xoay quanh việc minh bạch từ thiện và khẳng định không sử dụng tài khoản riêng để kêu gọi. Bản cam kết được ông Hải đăng kèm bài viết - Ảnh: FBNV Bài đăng của ông Hải ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi tính đến thời điểm hiện tại, ông là người duy nhất trong danh sách 36 cái tên của "giải ăn chặn mở rộng" được nữ đại gia Bình Dương công bố đứng lên kêu gọi từ thiện mùa lũ năm nay. Nữ đại gia từng réo tên ông Đoàn Ngọc Hải sau lùm xùm xin oxy - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, ông Hải cũng đã từng "mang vạ vào thân" khi bị CEO Đại Nam gọi tên trên livestream về vấn đề từ thiện cũng như lùm xùm xin oxy giúp F0 từ khu du lịch Đại Nam. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của ông Đoàn Ngọc Hải, nhiều người đã để lại bình luận động viên, cảm kích và chúc ông thượng lộ bình an.

Thiện nguyện xa về TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải bị 'hắt hủi', một mình một mâm cơm, cộng đồng đồng thanh hô 'SỢ' Sau chuyến đi xuyên Việt thứ 24, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở về nhà ở TP.HCM. Tuy nhiên, ở nhà không có cảnh đoàn tụ sum vầy mà ông vẫn phải 'một mình một mâm cơm'.

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