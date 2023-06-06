Bỏ lại con thơ chưa đầy 1 tuổi, người phụ nữ nhảy cầu Hàm Rồng tự tử

Xã hội 06/06/2023 06:56

Chị H. được xác định là người phụ nữ đã bỏ lại xe máy, nhảy cầu Hàm Rồng vào khoảng 22h tối 4/6 trước đó. Trước khi tự tử, trên trang cá nhân, chị H. đã đăng tải dòng trạng thái kèm 2 ảnh về bé con 1 tuổi và lời nhắn: ‘Mẹ yêu em’.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, chiều 5/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên xác nhận, lực lượng chức năng của phường vừa phối hợp với Công an trục vớt một thi thể phụ nữ trôi trên sông Mã.

Bỏ lại con thơ chưa đầy 1 tuổi, người phụ nữ nhảy cầu Hàm Rồng tự tử - Ảnh 1
Sau khi trục vớt thi thể chị H. lên bở, gia đình nạn nhân đã có mặt để tổ chức mai táng cho chị H. - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng ngày hôm nay (5/6), các lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể chị L.T.H. (22 tuổi, trú xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa) lên bờ. Ngay sau đó, gia đình chị H. đã có mặt để đưa thi thể chị về quê an táng theo phong tục.

Bỏ lại con thơ chưa đầy 1 tuổi, người phụ nữ nhảy cầu Hàm Rồng tự tử - Ảnh 2
Chị H. được xác định là người phụ nữ nhảy cầu Hàm Rồng tối 4/6 trước đó - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Chị H. được xác định là người phụ nữ đã bỏ lại xe máy, nhảy cầu Hàm Rồng vào khoảng 22h tối 4/6 trước đó. Trước khi tự tử, trên trang cá nhân, chị H. đã đăng tải dòng trạng thái kèm 2 ảnh về bé con 1 tuổi và lời nhắn: ‘Mẹ yêu em’.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Cũng trong chiều ngày 5/6 cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Dẫn tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, chiều 5/6, học sinh đi qua cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phát hiện có chiếc xe máy tay ga và đôi dép phụ nữ để lại trên cầu.

Nghi có người nhảy cầu, mọi người đến kiểm tra và phát hiện ngoài chiếc xe máy mang BKS: 37 M1-833.xx và đôi dép phụ nữ, mũ bảo hiểm còn có một lá thư.

Bỏ lại con thơ chưa đầy 1 tuổi, người phụ nữ nhảy cầu Hàm Rồng tự tử - Ảnh 3
Chiếc xe máy được tìm thấy trên cầu Bến Thủy 2 - Ảnh: Tạp chí điện tử Người đưa tin

Nội dung lá thư là lời xin lỗi chồng, hai con và nói rõ lý do bị lừa khi tin người đàn ông Hàn Quốc để nhận gói hàng và phải đóng 19 triệu đồng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe để làm rõ sự việc.

Nghi bị lừa tiền, người phụ nữ quẫn trí nhảy sông tự vẫn, để lại thư xin lỗi chồng con trên cầu

Nghi bị lừa tiền, người phụ nữ quẫn trí nhảy sông tự vẫn, để lại thư xin lỗi chồng con trên cầu

Người dân phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép của người phụ nữ để trên cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An), cạnh đó còn có lá thư xin lỗi chồng, con cũng như lý do bị lừa tiền, dẫn đến việc nghĩ quẩn.

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