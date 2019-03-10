Nghe tiếng hét, mọi người chạy sang kiểm tra thì phát hiện chị M. tử vong với nhiều vết thương trên người còn chồng chị thì đang tự sát.

Chiều nay (10/3), cơ quan Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong trong khu vực.

Nạn nhân là chị P.T.M (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Phú Yên). Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Thành Duân (sinh 1981, trú xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, chồng của chị M.).

Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Trước đó vào sáng ngày 9/3, người dân sống tại khu vực thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm nghe tiếng la hét phát ra từ nhà ông Duân thì chạy đến xem.Tại đây, mọi người phát hiện chị M. nằm bất động với nhiều vết thương trên người còn ông Duân thì dùng hung khí tự đâm vào người. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đoạt hung khí và đưa ông Duân đi cấp cứu. Về phần chị M., vì vết thương quá nặng nên đã tử vong trước đó.

Được biết vợ chồng ông Duân có 3 người con, mới chuyển về khu vực này sinh sống chưa lâu. Thời gian gần đây, hàng xóm thường thấy hai vợ chồng mâu thuẫn, cự cãi nhau. Đến ngày 9/3, nghe tiếng cầu cứu, mọi người chạy qua thì phát hiện vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an nhận định ông Duân sát hại vợ của mình rồi tự sát. Hiện người này đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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