Bộ GD&ĐT thông báo chính thức lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm học 2021

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Theo thông tin từ VTC News, Bộ GD&ĐT vừa có quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Cụ thể, sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Theo đó, trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vào các ngày 6 và 7/8.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Các địa phương gửi văn bản báo cáo tóm tắt phương án tổ chức thi của địa phương về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) và danh sách thí sinh dự thi đợt 2 trước 17h ngày 20/7.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh này thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang cư trú ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. An Giang là tỉnh có số lượng thí sinh mong muốn dự thi đợt 2 nhiều nhất, tiếp đến là Đồng Tháp, Bình Định, TP.HCM.

Riêng với thí sinh thuộc diện F0 được phép đặc cách tốt nghiệp THPT ở đợt 1 nếu nguyện vọng dự thi ở đợt 2 thì vẫn có thể tham gia. Các thí sinh này cần đơn hủy quyền lợi được đặc cách.

Mỗi Sở sẽ thành lập một hội đồng thi. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đồng ý cho tổ chức hội đồng thi ghép như năm 2020. Cụ thể, các địa phương số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít có thể gửi đến dự thi tại hội đồng thi của tỉnh, thành phố lân cận.

Trong đợt 2 thi tốt nghiệp THPT tới, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ công tác in, sao đề thi cho các Sở có ít thí sinh đăng ký dự thi và có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về việc tổ chức kỳ thi.

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