Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1

Xã hội 27/08/2021 08:50

Ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3663/BGDĐT-GDTH gửi các địa phương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.

 

Cụ thể, đối với học sinh lớp 1, các cơ sở giáo dục nên lựa chọn những nội dung cần thiết và chủ động liên hệ, hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường, gia đình nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng tâm thế vào học lớp 1.

Chủ động khảo sát, nắm bắt thông tin về học sinh trong độ tuổi lớp 1 trên địa bàn để tham mưu chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể hỗ trợ học tập trong thời gian ở nhà. Công văn nêu:

“Tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi đối với học sinh lớp 1, lớp 2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến; giáo viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm, có các kỹ năng cần thiết khi tổ chức dạy học trực tuyến; cha mẹ học sinh được thông báo lịch học, hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà”.

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Bộ GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1, lớp 2 phải đảm bảo phù hợp với tâm lý lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với thời khóa biểu khi dạy học trực tuyến, Bộ GDĐT hướng dẫn phải sắp xếp khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học. Thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần cần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây áp lực cho các em.

Ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt, Toán khi dạy học trực tuyến, để đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định. Nhà trường thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập, sử dụng kho học liệu điện tử kèm theo các bộ sách giáo khoa để xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến.

Trong trường hợp không đủ điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định, cơ sở giáo dục phối hợp với cha mẹ học sinh triển khai giải pháp học tập qua truyền hình đã được Bộ GDĐT và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, giúp học sinh lớp 1 học phần Học vần môn Tiếng Việt.

Theo đó, những nơi không đủ điều kiện dạy học trực tuyến sẽ tổ chức học tập qua truyền hình thông qua chuyên mục "Dạy Tiếng Việt lớp 1" phát sóng trên VTV7.

Giáo viên sử dụng các bài giảng trong chuyên mục này để gửi phụ huynh học sinh thông qua các ứng dụng phổ biến, hướng dẫn học sinh chủ động học tập tại nhà.

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