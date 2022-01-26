Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương lên kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trước 14/2

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch tại địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước 14/2.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký ban hành Công văn số 283 gửi UBND các tỉnh, thành về kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, văn bản của Bộ GD-ĐT nêu: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường học trở lại; trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế về đánh giá kết quả phòng, chống dịch đến thời điểm hiện tại (tỷ lệ tiêm vắc - xin cho người dân, học sinh, sinh viên; nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm về phòng, chống dịch trong nhân dân; khả năng điều trị của hệ thống y tế...). Để bảo đảm sức khoẻ thể chất, tinh thần của trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã/phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14/2.

Chỉ đạo sở GD-ĐT, sở y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn. Chỉ đạo các địa phương (cấp huyện, cấp xã) hỗ trợ nhà trường, gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể (học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ...).

Ảnh minh hoạ: Báo Lao động Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp. UBND cấp tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương bàn giao lại cơ sở vật chất đã trưng dụng của các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn, sửa chữa hư hại nếu có để đảm bảo sử dụng tốt; đồng thời quan tâm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc và các trường đóng trên địa bàn trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ tết âm lịch. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.

NÓNG: Tất cả học sinh TP.HCM học trực tiếp từ ngày 7/2 Ngày 25/1, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ sau Tết Nguyên đán 2022.

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