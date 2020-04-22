Bình Thuận: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể bị cột vào đá dạt vào bờ biển

Xã hội 22/04/2020 15:29

Trong lúc đi tắm biển, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bị cột vào đá dạt vào bờ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lực lượng chức năng TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể bị cột vào đá trôi dạt vào bờ biển.

Cụ thể, theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/4, người dân đi tắm biển tại khu vực Đồi Dương thì phát hiện một thi thể nằm sát mép nước. Nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu xám ngắn tay, quần dài màu đen và đang trong giai đoạn phân hủy.

thi the bi cot vao da 1
Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bị cột vào đá dạt vào bờ biển - Ảnh: Internet

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân được buộc vào một tảng đá lớn. Ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc người đàn ông tử vong bất thường, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang thông báo tìm kiếm nhân thân của nạn nhân.

Cách đây không lâu, người dân tại Vĩnh Long cũng vừa phát hiện một thi thể trôi sông với nhiều tình tiết bất thường. Cụ thể, vào ngày 5/2, người dân tại xã Song Phú, huyện Tam Bình phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

thi the bi cot vao da 2
Người đàn ông có hình xăm đại bàng, nghi bị siết cổ rồi ném xuống sông - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, nạn nhân tử vong do chèn ép khí quản, nghi bị siết cổ tử vong, thi thể bị ném xuống sông. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện phần lưng của nạn nhân có hình xăm đại bàng, đôi chân nhỏ như bị dị tật. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM: Hé lộ lời khai bất ngờ của những người liên quan

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM: Hé lộ lời khai bất ngờ của những người liên quan

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Thuận tử vong bất thường thi thể trôi sông

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản