Trong lúc đi tắm biển, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bị cột vào đá dạt vào bờ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lực lượng chức năng TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể bị cột vào đá trôi dạt vào bờ biển.

Cụ thể, theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/4, người dân đi tắm biển tại khu vực Đồi Dương thì phát hiện một thi thể nằm sát mép nước. Nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu xám ngắn tay, quần dài màu đen và đang trong giai đoạn phân hủy.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bị cột vào đá dạt vào bờ biển - Ảnh: Internet

Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân được buộc vào một tảng đá lớn. Ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc người đàn ông tử vong bất thường, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang thông báo tìm kiếm nhân thân của nạn nhân.

Cách đây không lâu, người dân tại Vĩnh Long cũng vừa phát hiện một thi thể trôi sông với nhiều tình tiết bất thường. Cụ thể, vào ngày 5/2, người dân tại xã Song Phú, huyện Tam Bình phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Người đàn ông có hình xăm đại bàng, nghi bị siết cổ rồi ném xuống sông - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, nạn nhân tử vong do chèn ép khí quản, nghi bị siết cổ tử vong, thi thể bị ném xuống sông. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện phần lưng của nạn nhân có hình xăm đại bàng, đôi chân nhỏ như bị dị tật. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM: Hé lộ lời khai bất ngờ của những người liên quan Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan.

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