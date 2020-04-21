Vụ phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM: Hé lộ lời khai bất ngờ của những người liên quan

Xã hội 21/04/2020 08:37

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai những người có liên quan.

Những ngày qua, vụ việc phát hiện thi thể trong bao tải tại TP. HCM nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận cả nước. Nạn nhân được xác định là ông Đinh Quốc Cường (sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình). Vụ việc đã được Công an quận Gò Vấp chuyển hồ sơ cho Công an quận Tân Bình để điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, cơ quan chức năng đã lấy lời khai những người có liên quan.

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Khu vực người dân phát hiện thi thể trong bao tải - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, những người này khai, chiều 13/4, ông Cường chạy xe đạp đến nhà người bạn ở quận Tân Bình chơi. Tại đây, nạn nhân bị điện giật tử vong. Vì người bạn thiếu hiểu biết về pháp luật nên hoảng sợ, bỏ thi thể nạn nhân trong bao tải. Tối cùng ngày, người này chở thi thể ông Cường ra bãi rác để vứt.

Được biết, khi còn sống nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định. Mặc dù nghèo khó nhưng nạn nhân không hề nợ nần hay thù oán với ai. 

Theo thông tin trên Zing, hiện Công an quận Tân Bình vẫn đang chờ kết quả giải phẫu tử thi từ Hội đồng giám định pháp y nên chưa xác định được nguyên nhân. Bên cạnh đó, những người liên quan cho lời khai khác nhau nên cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chung.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/4, nam nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trong lúc đi gom rác tại khu vực đường Phan Văn Trị thì phát hiện một bao tải màu xanh bên lề đường. Mở ra kiểm tra, người này phát hiện một người đàn ông tử vong bên trong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Theo lời khai của những người liên quan, nạn nhân tử vong vì bị điện giật - Ảnh: Zing

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một lá đơn xin việc bên trong bao tải kèm thông tin: “Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”. Nhờ đó, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm cho thấy khi được phát hiện thi thể nạn nhân chưa phân hủy, mặc quần short màu kem, trên mặt có vết máu khô. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Liên quan đến vụ người dân phát hiện thi thể trong bao tải tại TP.HCM, cơ quan công an đang truy tìm người đi xe máy chở xác nạn nhân tới khu vực Gò Vấp vào tối 13/4.

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