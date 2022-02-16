Bình Thuận: Ngư dân hốt hoảng khi phát hiện hai thiếu nữ nằm bất động trên bãi biển lúc rạng sáng

Xã hội 16/02/2022 13:48

Đang cào chằn chằn trên bãi biển lúc rạng sáng, một ngư dân hoảng hốt khi phát hiện 2 thiếu nữ nằm bất động trên bờ.

The báo Người Lao động đưa tin, sáng 16/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ sinh trên bờ biển thuộc xã Tân Bình.

Cụ thể, sự việc trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, một số ngư dân cào chằn chằn trên bãi biển cách bãi tắm Đồi Dương (thị xã La Gi) khoảng 300m thì hoảng hốt khi phát hiện 2 thiếu nữ đang nằm bất động trên bờ.

Bình Thuận: Ngư dân hốt hoảng khi phát hiện hai thiếu nữ nằm bất động trên bãi biển lúc rạng sáng - Ảnh 1
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao động

Ngay sau đó, người dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Có mặt tại hiện trường, công an đưa em Q. đến bện viện đa khoa khu vực La Gi để cấp cứu. Riêng thiếu nữ còn lại là em T. (17 tuổi, trú phường Tân An, thị xã La Gi) được xác định đã tử vong. 

Hiện, em Q. đang được theo dõi, cấp cứu tại bệnh viện và đã có người thân đến. Riêng em T., đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay cũng đã có người thân đến nhận dạng.

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Sau khi xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn chính là nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa, người thân của em đã không khỏi bàng hoàng, đau lòng trước cái chết chưa rõ nguyên do của Nghĩa.

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