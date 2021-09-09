Một bé trai ở Bình Thuận được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau nhiều ngày có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn một loại nấm.
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Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 9/9, gia đình em N.G.H. (10 tuổi, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) tổ chức hậu sự cho em H. Nguyên nhân dẫn đến tử vong nghi do em ăn phải một loại nấm độc trước đó.
Phía gia đình cho biết, 4 ngày trước, em H. có ăn một loại nấm mua tại chợ thị trấn Phú Long về chế biến. Sau đó, em bị nôn ói, đau bụng nghi do ngộ độc nấm. Gia đình nạn nhân không chuyển viện đi điều trị ngay mà chỉ mua thuốc tây theo triệu chứng cho em H. uống.
Đến tối 8/9, nạn nhân có biểu hiện chuyển biến nặng, nguy kịch nên gia đình đã đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ xác định em H. đã tử vong nên đã bàn giao thi thể cho gia đình.
Được biết, mẫu nấm mà em H. đã ăn trúng trước đó cũng không còn lưu giữ.