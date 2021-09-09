Đến nhà nhưng cửa đóng, Phó trưởng thôn vòng ra phía sau thì phát hiện vợ chủ nhà tử vong bất thường trên giường nên tá hỏa trình báo công an.

Theo báo Giao thông đưa tin, chiều 8/9, UBND xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người bất thường. Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, ông Nguyễn Văn H. - Phó Trưởng thôn kiêm Công an viên thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo đến nhà ông Nguyễn Văn N. (SN 1956) để thu tiền quỹ.

Tuy nhiên, sau khi gọi cửa thì ông N. không mở. Thấy có điều bất thường, ông H. đã đi theo lối sau nhà, nhìn qua khe cửa thấy bà Nguyễn Thị H. - vợ ông N. (SN 1962) nằm bất động trên giường. Sau đó, ông H. cùng ông N. kiểm tra, phát hiện bà H. đã tử vong với nhiều vết thương ở cổ.

Ông N. bị lực lượng chức năng tạm thời giữ lại để điều tra - Ảnh: Báo Giao thông

Nghi bà Hanh bị sát hại, ông H. nhanh chóng gọi điện trình báo Công an xã Tuấn Đạo và triển khai một số biện pháp nhằm bảo vệ hiện trường. Được biết, từ năm 1998 đến nay, ông N. bị liệt nửa người do tai biến nặng. Các con đều đã lập gia đình nên ở riêng hoặc đi làm ăn xa.

Qua bước đầu xác định là người có liên quan hoặc nhân chứng của vụ việc, ông N. đã bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ lấy lời khai điều tra nhưng hiện ông này có dấu hiệu không tỉnh táo, chưa thể hợp tác với cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, cùng Công an huyện Sơn Động phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-tu-vong-bat-thuong-voi-nhieu-vet-thuong-o-co-chong-o-ngay-trong-nha-cung-khong-hay-biet-423334.html