Bình Dương: Hút thuốc trong lúc đi vệ sinh, hầm cầu phát nổ khiến phòng trọ thủng mái, cả gia đình nhập viện

Một công nhân ở Bình Dương vừa hút thuốc vừa đi vệ sinh làm cho khí gas trong hầm cầu bắt lửa phát nổ khiến mái tôn của phòng trọ bị thủng mái, cả gia đình bị thương phải nhập viện.

Sáng nay (17/2), tại một phòng trọ thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) xảy ra một vụ nổ khí hầm cầu khiến 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

Sự việc hy hữu xảy ra vào sáng nay tại một dãy trọ ở khu vực Bình Dương - Ảnh: Thời Đại

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bao gồm anh Lê Thanh Phong (sinh năm 1980, ngụ Vĩnh Long), vợ anh Phong là Trương Thị Hồng Đào (sinh năm 1984) cùng 2 con của vợ chồng anh Phong là Lê Danh Khôi (sinh năm 2008), Lê Thị Kim Hân (2013). Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vào khoảng 5 giờ sáng hôm nay, trong lúc đi vệ sinh ở phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc. Lúc này, khí ở dưới hầm cầu bắt lửa dẫn đến phát nổ. Vụ tai nạn khiến mái tôn phòng trọ bị thủng, hất anh Phong ra ngoài.

Các thành viên trong gia đình anh Phong hiện đang được điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh cắt từ clip

Vợ và hai con của anh Phong cũng bị các mảnh vỡ từ vụ nổ văng vào người bị thương nặng. Được biết, vợ chồng anh Phong là công nhân ở Bình Dương. Sau thời gian nghỉ Tết, gia đình anh mới từ Vĩnh Long trở lại Bình Dương được vài ngày thì xảy ra tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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