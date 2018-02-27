Bình Dương: Hút thuốc trong lúc đi vệ sinh, hầm cầu phát nổ khiến phòng trọ thủng mái, cả gia đình nhập viện

Xã hội 27/02/2018 15:18

Một công nhân ở Bình Dương vừa hút thuốc vừa đi vệ sinh làm cho khí gas trong hầm cầu bắt lửa phát nổ khiến mái tôn của phòng trọ bị thủng mái, cả gia đình bị thương phải nhập viện.

Sáng nay (17/2), tại một phòng trọ thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) xảy ra một vụ nổ khí hầm cầu khiến 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

Bình Dương: Hút thuốc trong lúc đi vệ sinh, hầm cầu phát nổ khiến phòng trọ thủng mái, cả gia đình nhập viện - Ảnh 1
Sự việc hy hữu xảy ra vào sáng nay tại một dãy trọ ở khu vực Bình Dương - Ảnh: Thời Đại

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bao gồm anh Lê Thanh Phong (sinh năm 1980, ngụ Vĩnh Long), vợ anh Phong là Trương Thị Hồng Đào (sinh năm 1984) cùng 2 con của vợ chồng anh Phong là Lê Danh Khôi (sinh năm 2008), Lê Thị Kim Hân (2013). Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vào khoảng 5 giờ sáng hôm nay, trong lúc đi vệ sinh ở phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc. Lúc này, khí ở dưới hầm cầu bắt lửa dẫn đến phát nổ. Vụ tai nạn khiến mái tôn phòng trọ bị thủng, hất anh Phong ra ngoài.

Bình Dương: Hút thuốc trong lúc đi vệ sinh, hầm cầu phát nổ khiến phòng trọ thủng mái, cả gia đình nhập viện - Ảnh 2
Các thành viên trong gia đình anh Phong hiện đang được điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh cắt từ clip

Vợ và hai con của anh Phong cũng bị các mảnh vỡ từ vụ nổ văng vào người bị thương nặng. Được biết, vợ chồng anh Phong là công nhân ở Bình Dương. Sau thời gian nghỉ Tết, gia đình anh mới từ Vĩnh Long trở lại Bình Dương được vài ngày thì xảy ra tai nạn.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Tai nạn hy hữu: Ngồi xổm làm sập bồn cầu, nam thanh niên bị các mảnh sứ cứa rách phần mông sâu đến tận xương cụt

Tai nạn hy hữu: Ngồi xổm làm sập bồn cầu, nam thanh niên bị các mảnh sứ cứa rách phần mông sâu đến tận xương cụt

Sự việc nam thanh niên bị mảnh sứ bồn cầu cắt rách phần mông sâu đến tận xương cụt do thói quen đi vệ sinh bằng cách ngồi xổm (đặt 2 chân lên thành bồn cầu) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn hy hữu nổ bồn cầu

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày