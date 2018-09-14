Bị đánh te tua vì 'đi nhầm' xe người khác về, thanh niên phân trần: 'Do em say quá!'

Xã hội 14/09/2018 22:06

Tuy thanh niên phân bua hết lời nhưng những người xung quanh đều cho rằng nên gọi công an đến để giải quyết sự việc.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông trị tội một thanh niên vì "đi nhầm" xe máy của người khác sau khi ăn phở hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên liên tục thanh minh rằng vì biết đã đi nhầm xe nên cố ý quay lại trả, chứ không hề muốn ăn cắp.

"Em say rượu quá, em không bao giờ làm trò đấy đâu. Gọi người nhà em đến với, đưa xe đến luôn. Anh gọi hộ em cái có số đó. Em say rượu quá anh ơi nên nhầm chứ không bao giờ em dám làm thế. Gọi hộ em mẹ em với anh ơi", nam thanh niên trình bày. 

Chủ nhân chiếc xe bị "lấy nhầm" tỏ ra cực kỳ tức giận và lao vào đánh thanh niên kia. Có lẽ sau khi hoảng hốt vì nghĩ mất xe, nay lại biết bị "đi nhầm" nên cáu kỉnh vô cùng.

Bị đánh te tua vì 'đi nhầm' xe người khác về, thanh niên phân trần: 'Do em say quá!' - Ảnh 1

Bị đánh te tua vì 'đi nhầm' xe người khác về, thanh niên phân trần: 'Do em say quá!' - Ảnh 2
Ăn phở xong, nam thanh niên 'đi nhầm' xe người khác về nên bị đánh te tua - Ảnh cắt từ clip

Một người đàn ông trung tuổi đứng ra hòa giải, liên tục khuyên ngăn chủ xe không được đánh tiếp. Đồng thời chú cũng yêu cầu người "đi nhầm" phải ở lại để đợi công an đến giải quyết.

"Mày không được đánh nó nữa nhé. Còn mày nói nhiều quá, xe của người ta sao lại lấy mà đi. Rõ ràng ăn trộm ăn cắp cứ bảo nhầm nhầm cái gì. Ngồi im xuống đấy", người đàn ông trung niên đứng ra giải quyết.

Đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng bàn luận nhiệt tình. Nhiều người cho rằng nên đưa sự việc lên công an giải quyết, vì đi nhầm xe nhưng lại mở được ổ khóa thì quá kỳ lạ.

"Đời thuở nhà ai giờ xe mà cũng đi nhầm được, cứ đưa lên công an có gì khai tất luôn đấy. Giờ ra đường cũng thật đáng sợ, cứ nhầm nhầm mà mất xe có ngày ấy", một dân mạng bình luận.

"Mình có xe Dream cũ chìa khóa nào cắm vào cũng đi được đấy nên có thể anh này bị nhầm như thế. Dù sao cũng nên hỏi rõ ràng chưa gì đã đánh người ta", một dân mạng khác tỏ ra thông cảm.

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