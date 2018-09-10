Con trai lo nhậu nhẹt, cha già chực chờ ở siêu thị đợi mua cơm giảm giá 10 ngàn đồng khiến ai nấy nghẹn lòng

Xã hội 10/09/2018 11:45

"Tôi không dám đứng gần chỗ bán cơm, chỉ đợi giờ giảm mới tới, chớ đứng đó lâu họ tưởng tôi ăn trộm ăn cắp hay gì họ la", cụ ông nghẹn ngào tâm sự.

Bức ảnh cụ ông chờ mua cơm giảm giá trong siêu thị được đăng tải lên mạng xã hội tối 9/9 hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đáng lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời, ông lão phải được con cháu phụng dưỡng, nay lại vất vả mưu sinh, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để rau cháo qua ngày. 

Con trai lo nhậu nhẹt, cha già chực chờ ở siêu thị đợi mua cơm giảm giá 10 ngàn đồng khiến ai nấy nghẹn lòng - Ảnh 1
Câu chuyện cụ ông chờ mua cơm giảm giá trong siêu thị khiến dân mạng xúc động - Ảnh: Facebook Vy Nguyễn

Theo chủ nhân của bức ảnh, cứ đến tối muộn, cụ ông lại đợi siêu thị bán hạ giá những hộp cơm ế chỉ còn phân nửa giá thì mới dám tới mua, lấp đầy cái bụng đói. Có những hôm siêu thị đông khách, chẳng còn hộp cơm nào, ông lại ra về chứ nhất định không dám mua những thứ đắt hơn để ăn.

"Đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ siêu thị giảm giá hộp cơm còn một nửa là ông mới dám mua. Lý do là vì có thằng con làm thợ nề, tối mô cũng đi làm về là nhậu, bỏ bê không ngó nghiêng chi tới ông, cho nên ông chờ cơm giá rẻ còn 10.000 đồng mới mua.

Nhiều ngày khách đông, không còn hộp nào kể cả cơm hay bún là ông về tay không, quá tội!

Ai có lòng đi BigC, gặp ông thì cứ coi nhịn ăn cái bánh, nhịn uống ly trà sữa cho ông 10 ngàn thôi cũng được, giúp ông bữa cơm cho ấm bụng cả mình cả ông. Đây hoàn toàn câu chuyện mình hỏi ông luôn. Cứ gặp hỏi ông là biết nhé mọi người.

Ông nói nghe tội lắm: "Tôi không dám đứng gần chỗ bán cơm, chỉ đợi giờ giảm mới tới, chớ đứng đó lâu họ tưởng tôi ăn trộm ăn cắp hay gì họ la". Ông thường ở đấy tầm 8h tối, tầng 1, khu vực bán cơm hộp đóng gói sẵn nha mọi người", chia sẻ từ Facebooker Vy Nguyễn khiến ai nấy không khỏi nghẹn lòng.

Con trai lo nhậu nhẹt, cha già chực chờ ở siêu thị đợi mua cơm giảm giá 10 ngàn đồng khiến ai nấy nghẹn lòng - Ảnh 2

Nếu không mua được cơm giảm giá, cụ ông đành ôm bụng đói đi về - Ảnh: Facebook Vy Nguyễn

Sau khi được chia sẻ lên Facebook, câu chuyện cảm động đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một số cư dân mạng còn hỏi địa chỉ ông cụ để tới tận nơi giúp đỡ. 

"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Phận đời đúng là quá bạc bẽo, con trai thà nhậu nhẹt chứ không quan tâm cha ăn uống sao. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông cụ", một dân mạng chia sẻ. 

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