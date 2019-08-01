Bị chồng lây ‘bệnh xã hội’ phải sinh con trong tủi nhục, vợ đau khổ vì chồng vẫn 'ngựa quen đường cũ'

Xã hội 01/08/2019 18:05

Sau khi “vui vẻ” với gái bán hoa, người chồng lây bệnh sùi mào gà cho vợ khiến cô sinh con trong sợ hãi và tủi nhục. Sau đó, anh ta vẫn tiếp tục lăng nhăng bên ngoài.

Sùi mào gà là một căn bệnh xã hội vô cùng nguy hiểm, lây lan do quan hệ tình dục không an toàn. Đau đớn thay, không ít ông chồng “mèo mỡ” bên ngoài rồi về lây bệnh sùi mào gà cho vợ mình. Mới đây nhất, một cô vợ trẻ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện buồn của mình khiến nhiều người đồng cảm. 

Chia sẻ của người vợ trong một nhóm kín trên Facebook: “Chào mọi người, cho mình tâm sự tí, mình đang đau khổ quá....!

Mình lấy chồng năm 22 tuổi, đến năm 23 tuổi thì có bầu, niềm vui chưa được bao lâu thì bác sĩ nói mình bị sùi mào gà, có khả năng lây sang con. Một đứa con gái mới lớn, chỉ chung thuỷ với chồng mà nghe tin vậy mình rất sốc và sợ ảnh hưởng đến con, cảm giác thế giới như sụp đổ, sợ nếu con mình đẻ ra mà bị lây giống mình. Dù vậy, mình không trách chồng vì dù sao cũng là quá khứ.

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Bị chồng lây bệnh sùi mào gà, cô gái sinh con trong nỗi sợ hãi và tủi nhục - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày đi đẻ, mình phải mổ chủ động, không được sinh thường vì sợ con bị lây sùi mào gà sang con. Trên đầu mình được bác sĩ treo 1 cái biển chú thích (BỆNH XÃ HỘI: SÙI MÀO GÀ). Y tá và hộ lý bệnh viện còn ghẻ lạnh không dám động vào phần dưới của mình để vệ sinh sau mổ. Mình nhục nhã, mình xấu hổ nhưng thôi vì con nên mình vượt qua hết.

Mẹ chồng mình biết con trai bị bệnh rồi con dâu bị lây cũng chỉ hỏi và cho con trai tiền chữa bệnh, không hề hỏi han đến mình. Mình đành phải kể thật cho mẹ đẻ mình biết để mẹ mình tìm chỗ chữa. Thấm thoắt hơn 2 năm, mấy hôm nay mình lại phát hiện chồng mình đi lăng nhăng tiếp mọi người ạ. Sau khi bị phát hiện chồng mình có thanh minh giống như tin nhắn mình chụp ở ảnh kia”.

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Tin nhắn người chồng giải thích khi bị phát hiện lăng nhăng - Ảnh: Internet

Bị chất vấn, người chồng ngoại tình này thản nhiên cho rằng tất cả đàn ông đều như vậy: “Vợ hỏi tất cả đàn ông trên đời này, ai không như vậy không?”.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của cô vợ trẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên tiếng bênh vực cô vợ và chỉ trích anh chồng vì tội lăng nhăng. Thậm chí có người còn khuyên cô nên ly hôn để tránh mắc phải những căn bệnh còn nguy hiểm hơn sùi mào gà.

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Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Khuyên em thật lòng, nên sớm dứt tình thì hơn. Em mà còn kéo dài kiểu này, tương lai không chỉ mắc bệnh sùi mào gà thôi đâu”, L.K khuyên.

“Trên đời còn có loại chồng thế này nữa à? Chắc mình tồi tệ nên nghĩ ai cũng như vậy. Thôi giải tán sớm cho lành”, bình luận của một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng nhiệt tình bình luận, chia sẻ. 

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Từ khóa:   bệnh xã hội chồng ngoại tình

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